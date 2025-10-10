Felipe Hernández, es el nuevo Procurador Provincial de Garzón

El abogado y exconcejal de Neiva, Edwin Felipe Hernández, fue designado como nuevo procurador provincial de Garzón, en reemplazo de María del Pilar Artunduaga Osorio, quien ocupó el cargo durante varios años.

Hernández, quien se encontraba en la Alcaldía de Neiva, en la Secretaría de Competitividad, asumirá este cargo estratégico del Ministerio Público en el centro del Huila, con la responsabilidad de fortalecer los procesos de control disciplinario y la vigilancia de la función pública en la región.

Hernández, egresado de la Universidad Surcolombiana, cuenta con una amplia trayectoria en el sector público. Ha trabajado en la Contraloría General de la República, el Senado de la República, la Alcaldía de Bogotá, la Alcaldía de Neiva, la Personería de Íquira y también se desempeñó como concejal de Neiva.





Hasta hace unos días, ejercía como funcionario de planta en la administración municipal de Neiva, junto al mandatario Germán Casagua.