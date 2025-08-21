Estudio de DataCrédito Experian explica por qué las mujeres están liderando el acceso al crédito en Colombia

En Colombia, las mujeres lideran el acceso al crédito: en 2024 recibieron el 60% de los nuevos préstamos, superando en 33% lo que les correspondería por su peso poblacional, gracias a la diversificación de canales como fintech, cooperativas y sector solidario.

En Colombia, el acceso al crédito por parte de las mujeres ha dejado de ser una tendencia emergente para convertirse en una realidad consolidada. Un estudio de DataCrédito Experian revela que las mujeres no solo están accediendo con mayor frecuencia a productos de financiamiento, sino que también están transformando el ecosistema crediticio a través de su participación en diversos sectores y canales.

Durante 2024, el 60% de los nuevos créditos otorgados en Colombia fueron dirigidos a mujeres. Esta cifra revela que seis de cada diez operaciones crediticias aprobadas por entidades como bancos, fintechs, cooperativas y empresas del sector real beneficiaron directamente a mujeres.

Este liderazgo se mantiene incluso cuando se compara con la proporción de mujeres en la población adulta del país. Es decir, las mujeres reciben 33% más créditos de lo que les correspondería si el acceso al crédito estuviera distribuido de forma estrictamente proporcional entre hombres y mujeres según su participación demográfica. Este dato confirma que, además de estar presentes, las mujeres están accediendo al crédito con mayor intensidad que los hombres.

Diversificación como clave en el acceso

El estudio destaca que la diversificación del crédito ha sido clave para expandir las opciones de financiamiento de las mujeres. Canales como plataformas financieras digitales, cooperativas, fondos de empleados y empresas del sector real han permitido que más mujeres encuentren opciones de financiamiento adaptadas a sus necesidades:

En el sector financiero , las mujeres accedieron a 8% más créditos en 2023 y 12% más en 2024 de lo que les correspondería por su proporción en la población adulta.

, las mujeres accedieron a y de lo que les correspondería por su proporción en la población adulta. En el sector solidario , esa diferencia fue aún mayor: 22% más en 2023 y 24% más en 2024 , lo que evidencia condiciones más equitativas.

, esa diferencia fue aún mayor: y , lo que evidencia condiciones más equitativas. En fintech y el sector real, las mujeres acceden a más del doble de créditos que los hombres, consolidando estos canales como claves para el acceso al crédito femenino.

Además del número de créditos otorgados, el estudio analiza los montos desembolsados, revelando un reto importante. Aunque las mujeres lideran en cantidad de operaciones, el valor promedio de los créditos que reciben es considerablemente menor: $3.276.000 COP, frente a $6.501.000 COP en el caso de los hombres.

Esta diferencia en el ticket promedio sugiere que, si bien el acceso ha aumentado, los montos individuales siguen siendo más bajos para las mujeres, lo que puede limitar sus posibilidades de inversión y crecimiento económico.

A pesar de esta diferencia, el volumen total de crédito otorgado a mujeres está creciendo. El índice de paridad por desembolso (IPD) pasó de 0.78 en 2022 a 1.04 en 2024, lo que indica una mejora en el balance en la distribución de los montos otorgados entre hombres y mujeres. Esto, significa que, aunque los montos individuales son menores, las mujeres están accediendo a más operaciones de crédito, compensando la brecha en valor.

Fortalezas del microcrédito en las mujeres

El papel del microcrédito como puerta de entrada al acceso. En el sector solidario, las entidades lograron aumentar en un 10% tanto la cantidad como el valor de los microcréditos otorgados a mujeres, mostrando una mejor focalización y capacidad de respuesta a sus necesidades. En el sector financiero, aunque el número de desembolsos disminuyó, el volumen total se mantuvo estable, lo que sugiere una consolidación del microcrédito como herramienta de inclusión.

¿Quiénes son las mujeres que están accediendo al crédito?

Edad: Casi la mitad de las mujeres con crédito tienen menos de 35 años. Comparativamente, solo el 24% de los hombres se encuentra en ese rango. Esto indica que las mujeres acceden al crédito a una edad más temprana.

Nivel de ingresos: Muchas mujeres pertenecen a los segmentos de ingresos bajos y medios. El ingreso promedio de las mujeres es de 2.99 SMMLV, mientras que el de los hombres es de 3.78 SMMLV. Persiste una brecha de ingresos que puede limitar el acceso a montos mayores de crédito.

Experiencia crediticia: Una gran proporción de mujeres accede por primera vez a productos financieros. El 28% de las mujeres tiene más de 18 años de experiencia crediticia, frente al 37% de los hombres. Las mujeres tienen mayor presencia en los rangos de menor experiencia (7 a 12 años).



El análisis evidencia cambios importantes en edad, nivel de ingresos y experiencia crediticia entre mujeres y hombres. Las mujeres que acceden al crédito son más jóvenes, tienen menor experiencia crediticia y, aunque su participación ha crecido de forma significativa, aún presentan ingresos promedio más bajos que los hombres.

Esta información permite entender mejor sus condiciones de acceso y abre oportunidades para diseñar soluciones más inclusivas y adaptadas a sus perfiles.