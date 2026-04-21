Vehículos eléctricos crecen 204% en Colombia y presionan a la industria a rediseñar el auto del futuro

El crecimiento del 204% en vehículos eléctricos en 2025 evidencia un cambio en el mercado que obliga a repensar el diseño automotriz más allá de la estética, integrando sostenibilidad, eficiencia y experiencia.

Con el transporte generando hasta el 40% de la huella de carbono urbana, el diseño de los nuevos vehículos eléctricos se convierte en un factor clave para equilibrar impacto ambiental, costes y uso real del consumidor.

El mercado automotor colombiano está cambiando más rápido de lo esperado. En el primer semestre de 2025, los vehículos eléctricos crecieron un 204%, con 7.294 unidades registradas, mientras que los híbridos aumentaron un 49%, alcanzando 25.541 matrículas, según FENALCO y la ANDI.

Hoy, los eléctricos ya representan el 7% del mercado y los híbridos el 27%, una señal clara de que la transición energética dejó de ser una promesa y se convirtió en una presión real para la industria.

Pero este crecimiento trae un problema de fondo, no todas las marcas están preparadas para responder. La velocidad del cambio está obligando a replantear el diseño automotriz en tiempo récord, en un entorno donde fallar no solo implica perder competitividad, sino quedar fuera de un mercado en transformación

“El diseño automotriz ya no puede limitarse a lo estético, hoy define el rendimiento, el coste y la experiencia del vehículo”, explican desde ESDESIGN. En la era eléctrica, cada decisión impacta directamente en la autonomía, uno de los factores más críticos para el consumidor. Un error en peso, materiales o aerodinámica puede traducirse en menos kilómetros y, por tanto, en menor competitividad.

A esto se suma una presión creciente por la sostenibilidad. El transporte sigue siendo uno de los principales focos de impacto ambiental, cerca del 70% de las emisiones globales de CO₂ se generan en ciudades, donde el tráfico representa alrededor del 40% de la huella de carbono y más del 70% de la contaminación asociada a la movilidad según datos citados por BBVA y la Comisión Europea.

Este contexto no solo impulsa la electrificación, sino que obliga a repensar el vehículo completo, desde su diseño hasta su ciclo de vida.

Sin embargo, el gran desafío no es solo ambiental, sino económico. Diseñar vehículos eléctricos implica equilibrar innovación con viabilidad.

“El diseñador vive en una tensión constante entre lo que quiere crear y lo que realmente se puede producir”, señalan expertos de ESDESIGN. Costes, normativas y tiempos de desarrollo limitan la capacidad de innovar, en un momento en que el mercado exige exactamente lo contrario, más tecnología, más eficiencia y mejor experiencia.

Además, el consumidor también ha cambiado. El coche ya no se percibe únicamente como un medio de transporte, sino como una experiencia integrada. Conectividad, interfaces digitales y personalización se han vuelto determinantes en la decisión de compra.

“Hoy el vehículo es un producto digital sobre ruedas, donde la experiencia de usuario pesa tanto como el desempeño técnico”, añaden.

En este escenario, la velocidad de adaptación se convierte en un factor crítico. Las marcas que no logren integrar sostenibilidad, tecnología y coste en un mismo lenguaje de diseño corren el riesgo de quedarse atrás en un mercado que evoluciona más rápido que sus propios procesos industriales.

El resultado es un cambio estructural en la industria. El diseño automotriz deja de ser una fase del desarrollo para convertirse en el eje estratégico que define la viabilidad del producto. Porque en la nueva movilidad, no gana quien innova más, sino quien logra hacerlo posible.