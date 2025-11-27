ESE Carmen Emilia Ospina convocó mesa de trabajo para buscar soluciones a deuda de la Nueva EPS

La gerente de la ESE Carmen Emilia Ospina, Lina María Vásquez Díaz, convocó a una mesa de trabajo a directivos de la Nueva EPS, representantes del Ministerio de Salud y de la comunidad, para exigir que la deuda que tienen con la ESE y que llega a los 12 mil millones de pesos sea cancelada.

De no ser girados los dineros, se verán afectados cerca de 80.000 afiliados que tiene la Nueva EPS asignados a la Carmen Emilia Ospina. Un buen número de estos usuarios se encuentran zonas dispersas donde solo la ESE Carmen Emilia Ospina tiene centros de salud para atención de primer nivel.

A la reunión acudió en representación de la Nueva EPS Aldemar Casadiego, por el Ministerio de Salud asistió Pedro Paramo, delegados de la Alianza de Usuarios de la ESE y veedores de salud.

Al final de la mesa de trabajo se concluyó, que se llevará a cabo una nueva reunión con el Ministro de Salud y directivos de la Nueva EPS para solicitar que se realicen los giros de los recursos que adeuda.

“Dentro de la mesa quedaron los compromisos muy puntuales, donde Nueva EPS, a través del Doctoral Aldemarr, nos ha confirmado el hecho de podernos sentar a dirimir y a discutir la cartera que tenemos para una participación en las glosas y en las devoluciones, para mirar cómo se llega a esa conciliación, igualmente para mirar ese flujo de recursos.

Sé que es una situación crítica, en la que se encuentran varios departamentos. Veníamos en una estabilización, entre comillas, de giros, cuando hubo un aporte o un direccionamiento por parte del Ministerio donde la estabilización de los recursos se iba a hacer por todo el periodo a partir de septiembre, pues dijimos, no vamos a tener nosotros esa afectación económica, pero sí la sentimos y sí la tenemos. En este momento la deuda asciende más o menos a 12 mil millones de pesos, estamos hablando de 4.300 millones para la parte de régimen subsidiado y siete mil millones en la parte de evento con la misma empresa que es Nueva EPS”, expresó la gerente Lina María Vásquez Díaz.

Agregó, que “Queda pendiente una reunión con el Ministro de Salud y representantes de la Nueva EPS para que la situación de los giros se normalice y no tener que afectar a los usuarios de esa entidad en la ciudad de Neiva”.

Por su parte el representante del Ministerio de Salud, Pedro Paramo, resaltó que “nos queda como compromiso tramitar la reunión a nivel nacional con el Superintendente delegado para la Nueva EPS y el agente interventor, el representante a nivel nacional del área de aseguramiento del Ministerio de Salud, para entre todos poder solucionar la situación que enfrenta la ESE Carmen Emilia Ospina.

Asimismo, El veedor de salud, Milciades Moreno, destacó que “el representante de la Nueva EPS que comprometió a realizar un giro para la primera semana de diciembre, mientras se resuelve toda la situación”.

La ESE Carmen Emilia Ospina sigue atenta a las decisiones que se tomen, para asimismo, informa a los usuarios de la Nueva EPS sobre los servicios que le presta la entidad.