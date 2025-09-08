Escándalo: filtran video íntimo entre Beéle e Isabella Ladera

El video íntimo del cantante y la modelo venezolana se filtró y se volvió viral, generando críticas, memes y todo tipo de rumores en redes sociales.

La relación entre Beéle e Isabella Ladera, que parecía un capítulo cerrado en la farándula latinoamericana, vuelve a ser el centro de atención tras la filtración de un video íntimo que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

El material, de aproximadamente seis minutos, circula desde la noche del domingo en la red social X, donde en cuestión de horas generó un sinfín de comentarios, reacciones y memes.

En las imágenes aparecen el cantante colombiano y la influencer venezolana, expareja que ya había protagonizado titulares en el pasado debido a la polémica que rodeó su romance. A pesar de la magnitud de la filtración, ni Beéle ni Ladera se han pronunciado públicamente, manteniendo un silencio que no ha evitado que la conversación siga creciendo.

Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas. Mientras algunos usuarios cuestionaron la falta de privacidad y respeto hacia los involucrados, otros aprovecharon para lanzar comentarios ácidos.

Frases como “En resumen del video de Beéle e Isabella: cero química” o “Yo he tenido mejores encuentros con la música de Beéle de fondo que él mismo” fueron compartidas y replicadas miles de veces, confirmando que el tema trascendió el ámbito personal para convertirse en un fenómeno viral.

Beéle e Isabella Ladera terminaron su relación hace algunos meses

La historia de esta pareja ya había sido polémica desde su inicio. En 2024, Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, fue señalado de mantener un vínculo con Isabella mientras aún estaba casado con Camila “Cara” Rodríguez, madre de sus dos hijos.

La situación escaló cuando Rodríguez expuso conversaciones privadas, lo que desató un debate mediático. Poco después, Beéle e Isabella confirmaron públicamente su relación, pero a finales de ese mismo año la influencer anunció su ruptura, asegurando que “ya no tenían nada” y pidiendo a sus seguidores frenar las especulaciones y ataques.

Tras ello, ambos eliminaron fotos en redes sociales y se dejaron de seguir, lo que parecía marcar un cierre definitivo.

La reciente filtración, sin embargo, reabrió el capítulo. Especialistas en derecho digital advierten que la divulgación de material íntimo sin autorización constituye una violación a la intimidad y, en algunos contextos legales, puede considerarse violencia de género o ciberacoso sexual.

Este tipo de acciones puede acarrear sanciones penales y civiles, por lo que no se trata únicamente de un asunto de farándula, sino también de un problema jurídico y social.