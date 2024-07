Es el momento de dialogar, no para detener al Gobierno, sino para construir el cambio hacia adelante: presidente Petro durante la firma de la Reforma Pensional

El jefe de Estado indicó que el Gobierno quiere dialogar sobre los mecanismos que deriven en una Reforma Agraria y en el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016.

Resaltó que su Gobierno ha dado una enseñanza histórica sobre cómo gobernar sin violencia.

“En mi alma no hay odio ni resentimiento, a pesar de lo que se me ha hecho. Jamás odiaremos a nadie que se nos oponga Siempre lo respetaremos. Pero es el momento de dialogar. No sobre cómo se detiene al Gobierno del Cambio. No es deteniéndonos como seremos mejores, sino cómo es que construimos el cambio hacia adelante”.

Así lo afirmó este martes el presidente Gustavo Petro Urrego durante el acto de sanción de la Ley de la Reforma Pensional, realizado en la Plaza de Bolívar, ante miles de adultos mayores que se verán beneficiados con una vida digna.

En ese contexto, el jefe de Estado hizo un llamado a los congresistas y a la sociedad colombiana a trabajar en el marco de una nueva forma de hacer política.

“No podemos tener miedo. A los senadores les digo, a los congresistas, a la ciudadanía, escojamos la nueva política, no la que se arrodilla. Perseveremos, dialogaremos todo lo que sea posible”, dijo el mandatario en alusión a la necesidad de hacer un Acuerdo Nacional sobre las reformas que requiere el país.

Asimismo, indicó que el Gobierno quiere dialogar sobre los mecanismos que deriven en una Reforma Agraria y en el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016.

“¿Cómo nos proponemos los caminos de la Reforma Agraria? Los viejos poseedores terratenientes de la tierra hoy saben que, si mantienen la tierra por codicia y sin producir, sus hijos ya no la mirarán más. Les interesa más el partido en Miami o la discoteca en La Florida que sembrar la tierra, cuando hay tanta gente con hambre, cuando hay tanta gente campesina que la quiere trabajar”, manifestó.

Además, resaltó que su Gobierno ha dado una enseñanza histórica sobre cómo gobernar sin violencia.

“El pueblo intenta cambiar las cosas y lo ha hecho a través del voto y sin herir a nadie. Este Gobierno no le ha lanzado un solo gas lacrimógeno al pueblo de Colombia, a ningún joven en las manifestaciones. No ha sido la violencia la manera de gobernar. Nuestra gobernanza no es paramilitar ni dictatorial. Ha sido democrática y pacífica. Estamos enseñándole un camino a la historia de Colombia”, recalcó.