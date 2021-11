Ernesto Macías no aspirará al Congreso en 2022

El congresista del Centro Democrático Ernesto Macías, anunció a través de sus redes sociales, que no aspirará nuevamente al Senado de la República durante los comicios del 2022, debido a una decisión definitiva no negociable.

«En reunión con el expresidente Álvaro Uribe Vélez en su residencia, le expresé los motivos para tomar mi decisión de no aspirar nuevamente al Senado de la República; me invitó a continuar. No fue fácil la decisión, pero es irreversible”, manifestó quien fue presidente de esa corporación entre 2018 y 2019.

El actual senador, no ha revelado hasta el momento los motivos que lo llevaron a tomar su decisión, pues su posesión en el senado culminará en julio del 2022.

Al parecer la crisis que actualmente esta viviendo el Centro Democrático, cuestiona sin duda la decisión del senador.

Recordemos que, luego de que se conociera el nombre del ganador quien representaría el Centro Democrático en este caso Óscar Iván Zuluaga, sin duda la senadora María Fernanda Cabal no tardó en pronunciarse, cuestionando los resultados públicamente los resultados.

Al conocer los datos de los resultados, se evidenció que Zuluaga fue elegido candidato del partido con 43 % de la votación, María Fernanda Cabal con 22 %, Paloma Valencia con el 13 % Alirio Barrera con el 12 % y Rafael Nieto Loaiza con el 11 %.

Dichos resultados, calmó el descontento de la senadora Cabal, aceptando su derrota y ofreciendo todo su apoyo durante la campaña que se aproxima cómo candidato presidencial.