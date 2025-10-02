Equipo de Pedro Flórez en el Huila, fortalece comité político de Daniel Quintero

El precandidato presidencial instaló el comité político que integra distintas fuerzas políticas de centro e izquierda.

Con el propósito de consolidar la fuerza política más importante de cara a la consulta del Pacto Histórico en el Huila, se constituyó este jueves el comité político que respaldará a Daniel Quintero en el departamento.

La base del equipo es la misma que respalda en la región al senador Pedro Flórez, del Pacto Histórico, quien también irá a la consulta el 26 de octubre.

El encuentro tuvo lugar en la cafetería Tierra de Promisión, junto al recinto Ferial, a la que asistieron más de 100 personas que conformarán el equipo político de Quintero, y que trabajarán intensamente para lograr que el ex alcalde de Medellín, logre la victoria el 26 de octubre. Por parte del precandidato presidencial asistió su jefe de debate, Juan David Duque.

La dupla Daniel Quintero – Pedro Flórez no es nueva. Hace unas semanas se les vio juntos en la misma tarea en la costa Caribe, donde el actual senador tiene su mayor caudal político, y en las últimas horas aparecieron en redes sociales, anunciando su respaldo mutuo y trabajo en equipo, de cara a las elecciones primarias de este mes.

En ese sentido se espera que con este equipo político que están consolidando, tanto Flórez como Quintero, tengan una alta votación en el departamento.

Del comité hace parte el actual concejal Sebastián Camacho, quien será el coordinador de Quintero en el Huila, en representación del equipo del Senador Pedro Flórez. Asimismo, estuvo presente el aspirante a la Cámara de Representantes y fórmula del senador Flórez en el Huila, Mauro Saúl Sánchez.