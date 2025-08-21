Entre recuperación local y cautela global, SURA Investments destaca oportunidades en renta fija

SURA Investments identifica oportunidades clave en renta fija, destacando la solidez de sus portafolios y su visión estratégica frente al panorama global y local.

Frente a un panorama económico marcado por la moderación del crecimiento global, la volatilidad en mercados internacionales y un panorama fiscal complejo en Colombia, SURA Investments, filial de SURA Asset Management, presentó su análisis actualizado sobre el comportamiento y perspectivas de la renta fija, reafirmando su compromiso con una asesoría experta y estratégica que genere valor para los inversionistas.

Durante un evento reciente sobre perspectivas de inversión, la compañía destacó que, aunque el crecimiento económico global ha comenzado a desacelerarse en comparación con años anteriores, la resiliencia de las principales economías, como Estados Unidos, y la pausa cautelosa en la política monetaria de la Reserva Federal, ofrecen un entorno de oportunidades para los mercados financieros.

“La economía global sigue mostrando signos de solidez, especialmente en el consumo de los hogares y la inversión empresarial. A pesar de las presiones inflacionarias y los riesgos geopolíticos, vemos una economía que avanza, aunque a menor ritmo. Este contexto nos invita a mantener una visión constructiva sobre los mercados de inversión”, señaló Mauricio Guzmán, Head de Estrategia de Inversión de SURA Investments.

Tras ese análisis, SURA Investments mantiene una postura de cautela y selectividad en los activos de renta fija global, especialmente los bonos del Tesoro estadounidense, cuya valorización se ha visto limitada por la expansión fiscal del gobierno norteamericano. En cambio, identifica mayores oportunidades en la deuda emergente y en instrumentos corporativos con fundamentos sólidos.

Oportunidades y retos para la renta fija colombiana

En Colombia, el análisis apunta a un entorno macroeconómico más favorable. El crecimiento del PIB ha comenzado a recuperarse, proyectándose en 2.5% para el cierre de 2025, apoyado por el consumo de los hogares, la caída progresiva de la inflación y el inicio de un ciclo de recortes en la tasa de interés por parte del Banco de la República. No obstante, aún existen unos posibles riesgos asociados al deterioro de las finanzas públicas y el ruido político local.

“La renta fija local ofrece oportunidades muy interesantes, especialmente en la parte corta y media de la curva de TES. Las tasas actuales siguen siendo atractivas en términos reales, y anticipamos que la reducción en las tasas de política monetaria seguirá impulsando estos instrumentos”, afirmó Guzmán.

SURA Investments recomienda un posicionamiento prudente en títulos de largo plazo ante la presión de los déficits fiscales y la incertidumbre en torno al financiamiento del presupuesto 2026, anclado a una reforma tributaria que aún no ha sido aprobada. En contraste, los activos de menor duración se perfilan como los más favorecidos en el corto plazo.

En un entorno dinámico, la compañía continúa fortaleciendo sus capacidades para ofrecer soluciones de inversión adaptadas a los objetivos de sus clientes en América Latina. “Nuestro enfoque está en entender profundamente los contextos macroeconómicos y anticipar sus efectos sobre los portafolios. Hoy, la clave está en la selectividad, la diversificación y en mantenernos atentos a los riesgos políticos, fiscales y geopolíticos que pueden incidir en los mercados”, concluyó Mauricio Guzmán.