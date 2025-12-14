Energía limpia hecha en casa: ElectroHuila inaugura su primera planta solar

La Granja Solar el Bote, proyecto estructurado y ejecutado con recursos y talento 100% propios, está equipada con 1.620 paneles solares y permitirá evitar la emisión de 800 toneladas de CO₂.

La inauguración la presidieron el Ministro de Minas y Energía Edwin Palma Egea, la gerente de la Electrificadora del Huila Nika Cuéllar y el equipo técnico encargado de la obra.

En un acontecimiento sin precedentes para el sector eléctrico nacional, la Electrificadora del Huila inauguró oficialmente la Granja Solar El Bote, la primera planta fotovoltaica construida en el país por una de las siete electrificadoras públicas. Este hito consolida al Huila como referente en energía limpia, innovación y modernización tecnológica.

La obra, ejecutada en tiempo récord de 79 días y con una inversión de $3.500 millones, fue liderada por la gerente de ElectroHuila, ingeniera Nika Cuéllar, y desarrollada en su totalidad con recursos propios de la empresa.

Ubicada junto a la subestación El Bote, en la vía hacia Palermo, la planta inicia operación como Generador Distribuido (GD), conforme a la Resolución CREG 174 de 2021. Su infraestructura incluye paneles solares de alta eficiencia, que permiten alcanzar una potencia instalada de 990 kW, aprovechando plenamente la radiación solar del territorio.

A su inauguración asistió el propio Ministro de Minas y Energía Edwin Palma Egea, quien reconoció el liderazgo de la gerente Nika Cuéllar en esta obra. “Invito a las distribuidoras y operadores de red públicos a meterse en la generación, para no depender de la bolsa ni de los grandes generadores. Felicitaciones a la Electrificadora del Huila y a quienes hicieron posible este proyecto. El reto del país es seguir creciendo en la generación de energía limpia y no fósil, así lograremos bajar las tarifas de energía en Colombia y acabar con los monopolios”.

Talento 100% de ElectroHuila

A diferencia de los grandes proyectos del sector que suelen ser tercerizados, la Granja Solar El Bote fue construida por un equipo propio de 17 trabajadores de ElectroHuila, quienes asumieron jornadas exigentes y demostraron su capacidad técnica y compromiso institucional. En la presentación de la obra este gran equipo recibió una exaltación especial de la gerencia y el Ministerio de Minas y Energía.

Equipo responsable de la obra:

Alberto Bladimir Solís Perdomo

Yon Sebastián Solano Solorzano

Edilson Trujillo Trujillo

Cristian Andrés Barreiro Vivas

Geider Rene Bonilla Motta

Yeison Eduardo Marín Arámbula

Robinson Caviedes González

Gildardo Lozano Valenzuela

Andrés Felipe Ramírez

Jhon Jair Zúñiga Quiñones

Arley Ramírez Horta

Jhoiner Arled Aldana González

José Alexander Maníos Silva

Yon Fredy Angarita Dussán

Juan Diego Córdoba

Wilmar Rosero Ramírez

Yeferson David Puentes

El proyecto se desarrolló cumpliendo rigurosamente los estándares de diseño, certificación y operación establecidos por la CREG, el CNO y el RETIE.

Energía limpia para la región

La Granja Solar El Bote producirá aproximadamente 1,9 GWh al año. Su operación evitará la emisión de 800 toneladas de CO₂ anuales, equivalente a preservar más de 38.000 árboles cada año, contribuyendo significativamente a la reducción de la huella de carbono en el departamento.

Para la gerente de ElectroHuila, ingeniera Nika Cuéllar, este proyecto trasciende lo técnico y se convierte en un símbolo regional: “La Granja Solar El Bote es un compromiso cumplido con el Huila y con la transición energética que el país demanda. Es energía limpia producida aquí mismo, con talento local y con recursos propios. Es una muestra de lo que las electrificadoras públicas podemos construir para Colombia”.

Huila, líder nacional

Con la puesta en marcha de esta granja solar, ElectroHuila se convierte en la primera electrificadora pública del país en diseñar, financiar y construir su propia planta fotovoltaica. Este logro destaca en un entorno que exige capacidad de ejecución, autonomía técnica y compromiso con la sostenibilidad y la innovación.