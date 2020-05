En tiempos de cuarentena, la ARN continúa con el acompañamiento a los excombatientes en Huila

En medio de la emergencia sanitaria, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) brinda acompañamiento constante a más de 700 excombatientes en el Huila, para garantizar su bienestar y avanzar con las rutas de reintegración y reincorporación.

Habla el director general de la ARN, Andres Felipe Stapper

En medio del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, la ARN adoptó diferentes medidas para darle continuidad al proceso de reintegración y a la ruta de reincorporación.De manera telefónica y a través de canales virtuales, los profesionales de la entidad brindan asesorías jurídicas y atención permanente en temas de salud física y psicosocial, a los 722 excombatientes activos de los procesos de reintegración y reincorporación, que residen en distintos municipios del departamento del Huila.

“Acogimos todos los parámetros definidos por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia económica, social y ecológica, y en ese sentido, desde la entidad, incidimos en procesos flexibles que nos permitieran continuar con la ruta de reincorporación y la Política de Paz con Legalidad”, afirmó Andrés Stapper, director general de la ARN.

Por otra parte, se han dispuesto diferentes canales para brindar asistencia frente a la formulación, implementación y avances de proyectos productivos individuales y colectivos. Según José Vélez, excombatiente en proceso de reincorporación, junto a su esposa atiende las rutas sugeridas por la entidad para el cuidado de su salud y para fortalecer su idea de negocio, pues desde hace dos años, diseña calzado artesanal y lo comercializa en Neiva.

“En las charlas telefónicas y en las videollamadas con los profesionales de la ARN, me he sentido apoyado para continuar con mi proceso de reincorporación y he recibido la orientación permanente para seguir avanzando con mi proyecto productivo. Deseo que la pandemia se pueda controlar pronto para el bien de todos los colombianos”, dice José.

La articulación institucional con la Gobernación del Huila, la Alcaldía de Neiva y otros municipios del departamento, le ha permitido a la población en proceso de reincorporación en condiciones de vulnerabilidad, recibir ayudas humanitarias.