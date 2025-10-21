En Neiva, el gran ganador en las elecciones juveniles del CMJ, fue Jorge Andrés Géchem

El equipo de Jorge Andrés Géchem, excandidato a la Alcaldía de Neiva y actual secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Huila, logró a través de sus tres listas, el mayor numero de curules en el CMJ de Neiva, con un total de cinco.

En el caso de Neiva, las organizaciones políticas con mayor estructura electoral también marcaron la diferencia. Durante la jornada, dirigentes locales destacaron la importancia del trabajo de base y la movilización de sus militantes jóvenes. El presidente del Partido de la U en el Huila, Oscar Gómez Perdomo, aseguró que los resultados reflejan el “esfuerzo y la lealtad” de los equipos que respaldaron las listas juveniles.

“Siempre nos quieren ver caídos, pero con sacrificio y compromiso seguimos creciendo y fortaleciéndonos como equipo. Sostuvimos la credencial en Neiva con más votación, lo que revalida nuestro trabajo y demuestra que el partido conserva su liderazgo y presencia en los espacios juveniles”, señaló el dirigente, al referirse al balance de la jornada del 19 de octubre.

De acuerdo con Gómez Perdomo, la lista encabezada por Isabella Hoyos, logró posicionarse como una de las más votadas en el municipio. Además, destacó la participación de la Fundación Entre Todos, organización cercana a Jorge Andrés Géchem, vinculada a procesos comunitarios y de impulso al emprendimiento que obtuvo 3 curules, el mayor número de representación entre todas las listas.

“La fundación Entre Todos ha trabajado ha logrado 1.044 votos, una votación histórica, con sacrificio, constancia y trabajo de todos sus integrantes. Cada integrante de la lista le aportó el 101 % de su esfuerzo”, expresó.

El dirigente mencionó además el respaldo del concejal Roberto Escobar a la lista, también del equipo, que representaba la Junta de Acción Comunal de Los Andes en la Comuna 2, que obtuvo 420 votos y 1 curul. “Estas credenciales se ganaron con trabajo, con disciplina y con compromiso social”, afirmó Gómez Perdomo.

Tras los comicios, las tres listas cercanas a Jorge Andrés Géchem alcanzaron cinco credenciales juveniles en el municipio de Neiva con un total de más de 2 mil votos. Según el abogado Gómez Perdomo, estos resultados demuestran el compromiso de equipo con los jóvenes y la fortaleza para las próximas elecciones locales.

“Somos la primera fuerza política juvenil en Neiva. Esto refleja el fortalecimiento como equipo y sin duda tendremos el próximo Alcalde de Neiva. Con ilusión queremos una Neiva activa, segura, que deje el pasado atrás y la proyectemos, entre todos y unidos hacia un mejor futuro”.

Según los resultados oficiales, las listas respaldadas por partidos y movimientos políticos alcanzaron el 57,4 % (23.129 votos), mientras que las independientes lograron el 26,2 % (10.560) y los procesos y prácticas organizativas el 16,3 % (6.604). En total, 41.456 jóvenes, entre los 14 y 28 años, participaron en los comicios, lo que representa el 13,58 % del potencial electoral juvenil del departamento.