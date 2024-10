Elegida mesa directiva del Concejo de Neiva para el año 2025

La elección se dio en el marco de la sesión ordinaria este 2 de octubre de 2024, donde fueron elegidos los concejales Yamid Sanabria, Lourdes Mateus y Jesús Garzón

Con 16 votos a favor y los votos en blanco de los concejales Johan Steed Ortíz Fernández, Lourdes Paola Mateus y Humberto Perdono, fue elegido como presidente de la Corporación Concejo de Neiva, el concejal Yamid Sanabria Triana, con 19 votos fue elegida como Primera Vicepresidenta la concejala Lourdes Paola Mateus, y 19 votos como Segundo Vicepresidente el concejal Jesús Garzón Roa.

Yamid Sanabria Triana, “Hay que agradecer a cada uno de los compañeros que me dieron la posibilidad de ser presidente el próximo año, considero que hay 3 elementos fundamentales que queremos liderar, primero llevar el concejo a los barrios, hay que llegar a las comunas, a las 10 comunas de Neiva, abrir el espacio para que participen ediles, presidentes de junta, comunidad en general y hacer procesos de debate, de control político, el control no es solamente para hablar de lo malo sino para que esas acciones que se han hecho positivas también mejorarlas, yo creo que es fundamental en el desarrollo de toda democracia. Segundo, poder apostarle también a la articulación con la academia para que existan insumos técnicos y poder acá modificar las políticas públicas de orden social que muchas veces no han llegado a la comunidad; temas de adulto mayor, temas de infancia y adolescencia, mujer, juventud, género, comunidad LGBTI, habitante de calle, todas esas políticas necesitamos reformarlas para que hayan indicadores de medición que realmente le sirvan a la gente y haya un desarrollo en el marco de diez o cinco años, y tercero; es fundamental la articulación con otros concejos municipales, a veces muchos de los problemas internos llegan a Neiva es producto de otros problemas de otros municipios también aledaños o foráneos al departamento del Huila. Esa articulación va a ser vital para poder atender temas coyunturales y estructurales que desarrolla nuestro municipio y sobre todo que este es el Concejo de puertas abiertas para que el Concejo pueda venir a expresar con todo el respeto, porque eso si voy a ser muy tajante, para que haya mucho respeto en las intervenciones que se hagan acá en la Corporación”.

Lourdes Mateus, “Hoy me lleva a la mesa directiva para garantizar la independencia que debe tener la Corporación frente a la administración municipal. Va a permitir mayor visibilidad, la visibilidad que evidentemente que debemos tener las mujeres que hoy contamos con tan pocos espacios de representación política, creo que eso va a ser importante. Las funciones de la vicepresidencia están definidas en el reglamento interno, un reglamento al cual hay que hacerle algunas modificaciones, por algunos cambio de normatividad que esperamos se puedan hacer trámites durante el siguiente año y pues a pesar de ser garante de la independencia que debe tener la Corporación, por su puesto haré parte de esta mesa directiva para sacar adelante las iniciativas que beneficien a la ciudad, que beneficien la Corporación; siempre manteniendo el punto fijo de que la principal razón de estar aquí es la ciudadanía neivana”.

Jesús Garzón, “Esta vicepresidencia la asumo con mucha responsabilidad, con mucho cariño y mucho compromiso, hemos hablado en repetidas ocasiones con el concejal Yamid Sanabria, que aquí lo más importante es seguir generando esa confianza ante la ciudadanía y el Concejo de Neiva, seguir actuando de manera transparente, seguir dándole la oportunidad a la ciudadanía que venga y participe en los debates de control político, en los diferentes proyectos de acuerdo, en las diferentes actividades que realizamos aquí en el Concejo de Neiva y lo más importante es seguir llevando esa transparencia porque los bienes son sagrados y los bienes son de nuestra ciudadanía, tenemos pensado con el concejal Yamid realizar unos concejos comunitarios, irnos para las diferentes comunas, irnos para los corregimientos y descentralizar las sesiones del Concejo e irnos para las comunas para que la ciudadanía se comprometa, se compenetre más con el Concejo de Neiva”.