Elecciones en Venezuela, una verdadera incógnita

No solo los venezolanos y los países latinoamericanos estamos a la expectativa de lo que pueda acontecer el próximo domingo 28 de julio en el vecino territorio patrio, sino que la gran mayoría de naciones del mundo están pendientes de los resultados electorales de estas trascendentales contiendas, máxime porque la comunidad internacional espera que gane Edmundo González Urrutia, candidato apoyado por María Corina Machado, quien fuera la vencedora de las primarias presidenciales, pero que a raíz de una inhabilidad interpuesta por la Contraloría General de la República de Venezuela por un periodo de 15 años, no pudo presentar su nombre para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro Moros.

La gran crisis económica y social que sufre esta nación, la que muchos analistas han catalogado como la crisis más grande de la historia de este país, ha hecho que millones de venezolanos migren a otros estados como Colombia, Panamá, Perú, Ecuador, Brasil, México y otros, porque la realidad es que hay venezolanos dispersos por todo el nuevo continente, huyéndole a la falta de empleo, ingresos, alimento, escasez, entre otros.

Lo que pretende Nicolás Maduro, con todas sus fuerzas, es continuar en el poder por un periodo más que corresponde a seis años, es decir hasta el año 2030, algo que seguramente los paisanos del libertador Simón Bolívar no pueden soportar, dado que la pobreza ha venido intensificándose y apoderándose de toda esta nación.

Hay un detalle de las elecciones del domingo del que poco se habla y es que no solamente estarán en el tarjetón Maduro y González; en realidad son diez los candidatos que presentan su nombre y que aspiran a salir vencedores; los otros ocho son: Claudio Fermín, Javier Bertucci, José Brito, Benjamín Rausseo, Antonio Ecarri, Daniel Ceballos, Enrique Martínez y Luis Eduardo Martínez.

Lo venezolanos tienen la responsabilidad sobre sus hombros de cambiar la historia de esa nación, no obstante, el pueblo es víctima de la coacción presidencial y precisamente la pobreza es ese As que tiene bajo la manga Nicolás Maduro, que se vuelve tan poderoso y peligroso, porque como reza aquella famosa frase “los pobres no se pueden acabar porque son necesarios para ganar elecciones”, y penuria es lo que pulula en esas latitudes, así que nada está escrito aún.

Hay un temor mayor que asiste a la comunidad internacional y es que al salir vencedor González Urrutia, no se reconozca el triunfo y Maduro se imponga, lo cual generaría un caos mayor porque allí sí se desconocería la democracia que es el poder del pueblo.

Recordemos que Hugo Chávez Frías llegó al poder tras ganar en las elecciones presidenciales del año 1998 y gobernó hasta su fallecimiento en el año 2013, año en el que Maduro Moros asumió las funciones presidenciales, es decir que es un cuarto de siglo siendo gobernados por el chavismo, generándose un grave deterioro de esta importante nación suramericana.

Para incrementar la tensión, el gobierno brasilero expresó que no enviará observadores para las elecciones y el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, señaló que el gobierno venezolano le revocó la invitación que previamente le hicieron para participar como veedor de los comicios.

Esto está como para alquilar balcón, Dios quiera que todo salga bien.

—

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

X (Twitter): @Hufercao04