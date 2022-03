El próximo 24 de abril se realizarán las elecciones de JAC en el Huila

Prepárese para éstas elecciones y conozca cuáles son los requisitos para participar

El próximo 24 de abril se realizarán las elecciones de Juntas de Acciòn Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria para aquellas que no fueron electas el pasado 28 de noviembre del 2021. Conozca los requisitos:

✅Tener los libros al día y los estatuos actualizados.

✅Treinta días antes deben constituir el tribunal de garantías para que exista el debido proceso como establece la ley 2166 del año 2021.

✅Se debe dar participación al 30% de las mujeres.

Adicionalmente, se escogen 5 bloques:

✅Presidente, vicepresidente, tesorero y secretario

✅Fiscal

✅Comisión de convivencia y conciliación

✅Comisiones de trabajo

Delegados a Asojuntas

Para tener en cuenta

Aquellos que no elijan puedan ser sujetos de sanción por parte de la Gobernaciòn del Huila pues se determina que no pueden continuar ejerciendo al no lograr realizar la elección.