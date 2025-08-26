El peso en jaque: Cómo la devaluación y la inflación están cambiando la forma en que los colombianos compran, ahorran e invierten su patrimonio

La pérdida constante del poder adquisitivo en Colombia es consecuencia directa de fenómenos macroeconómicos como la devaluación del peso frente al dólar, la inflación estructural y la dependencia de importaciones en sectores clave.

Durante los últimos años, el tipo de cambio ha experimentado una volatilidad significativa, lo que ha incrementado los costos de bienes y servicios importados, afectando el consumo interno y el ahorro de los hogares.

Esta depreciación no solo encarece productos básicos, sino que también pone en jaque la estabilidad financiera de millones de personas, modificando hábitos de consumo, inversión y protección del patrimonio.

Y es que, Colombia presenta el ritmo de disminución de inflación más lento en Latinoamérica, con un alza en julio que lo ubica en 4,90%, según los últimos datos del DANE. Esto de acuerdo, con Óscar Manco Analista Economico, refleja presiones constantes en sectores como la alimentación, la salud y el transporte. “En este contexto, el Banco de la República ha seguido una política monetaria limitante, evitando reducir la tasa de interés para no fomentar el consumo y provocar nuevas subidas. Su perspectiva técnica e imparcial aspira a controlar la inflación sin ceder a presiones políticas”, comentó el experto.

Además, con la devaluación del peso colombiano, que en 2024 cerró en 15,32 % frente al dólar según datos del Banco de la República pone en alerta a millones de personas que han visto reducido su poder adquisitivo, y hoy más que nunca buscan soluciones financieras alternativas, ágiles y con reserva de valor. Especialmente quienes están dando sus primeros pasos en la construcción de un patrimonio.

‘’Entre los más afectados se encuentran los jóvenes que empiezan a estructurar su vida financiera, este panorama significa que ahorrar y comprar en pesos se ha convertido en un reto: el valor real de lo ahorrado se erosiona con rapidez, lo que dificulta acumular capital para metas como comprar vivienda, emprender un negocio o costear estudios. Con esta realidad, crece la presión por encontrar ingresos, inversiones o ahorros en monedas más estables que resistan mejor la volatilidad. Aunque en este año el peso Colombiano ha mostrado cierta recuperación, aún persiste la alerta por la inestabilidad de la moneda y la inflación del país”, indicó Camilo Matiz CEO de Stable.

Ante esto, muchos están migrando parte de sus ahorros a activos en dólares, manejando por ejemplo, inversiones en criptomonedas, un mercado que en base a datos de Alcor, (centro de investigación y desarrollo de software) se estima que en Colombia este 2025, los ingresos de criptomonedas alcanzarán los 385,9 millones de dólares. Esto, porque las monedas digitales están siendo cada vez más aceptadas como forma de pago, lo que ha motivado al 95 % de los propietarios de criptoactivos en América Latina, incluidos los colombianos, a planear nuevas adquisiciones al recurrir a plataformas financieras digitales que les permitan mover e incrementar su dinero.

‘’Es por esto que, es indispensable un enfoque más práctico y actualizado en educación financiera, que incluya la comprensión de riesgos cambiarios e inflacionarios, el desarrollo de estrategias para diversificar ahorros e inversiones en distintas monedas y jurisdicciones, el uso responsable de herramientas digitales, fintech y la planificación financiera con proyección de escenarios macroeconómicos. Solo así será posible tomar decisiones informadas y proteger el patrimonio en un entorno económico cada vez más desafiante’’, agregó Matiz