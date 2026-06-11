El Huila Grande se prepara para la apertura oficial de la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro

Este 12 de junio, el Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez, será el escenario que dará inicio a la festividad cultural más importante del departamento.

La Gobernación del Huila, liderada por el señor Gobernador, Dr. Rodrigo Villalba Mosquera, en articulación con la Secretaría de Cultura Departamental, la Alcaldía de Neiva y la operación de Corposanpedro, anuncia de manera oficial la apertura de la versión número 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro.

El evento inaugural se llevará a cabo el viernes 12 de junio a partir de las 6:00p.m. en el emblemático Parque de la Música ‘Jorge Villamil Cordovez’. La jornada de apertura estará engalanada por más de 260 artistas de la región, quienes presentarán una muestra de lo mejor de la música, la danza y la gastronomía del departamento.

Asimismo, la ceremonia contará con la participación de las candidatas inscritas en las diferentes categorías del certamen:

Reinado Popular

Señorita Neiva

Reinado Departamental

Reinado Nacional del Bambuco 2026

Una agenda cultural diversa

El Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez, será el epicentro del inicio de este festival, reconocido como uno de los más importantes del país. Para esta versión, propios y turistas podrán disfrutar de una nutrida agenda que incluye más de 70 eventos culturales, entre los que destacan concursos, encuentros folclóricos, desfiles, cabalgatas, muestras de música y danza, reinados y la tradicional Calle del Festival.

Del 12 al 29 de junio, Neiva y el «Huila Grande» abrirán sus puertas para recibir a los visitantes en esta festividad de identidad cultural.

La Gobernación del Huila, la Secretaría de Cultura Departamental y Corposanpedro expresan desde ya su agradecimiento a los habitantes del departamento, turistas y artistas que se vinculan a esta versión número 65, reconociendo que su participación es el pilar fundamental que engrandece este festival.