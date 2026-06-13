El Huila Grande está de fiesta: Con un despliegue de tradición y más de 260 artistas, arrancó oficialmente el 65° Festival del Bambuco

Este año las festividades rinden un homenaje especial a los 90 años de la composición musical del Sanjuanero Huilense.

Con una fascinante puesta en escena que reunió a más de 260 artistas en el escenario, la Gobernación del Huila, bajo el liderazgo del gobernador Rodrigo Villalba Mosquera, la Secretaría de Cultura Departamental, la Alcaldía de Neiva y Corposanpedro, dieron apertura oficial a la versión número 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro.

El majestuoso Parque de la Música ‘Jorge Villamil Cordovez’ fue el epicentro que hizo vibrar los corazones de más de 5.000 personas. Al ritmo de tamboras, tiples y guitarras, los asistentes fueron testigos de la obra de apertura denominada “Ole lo le lo laila”, un espectáculo único que marcó el punto de partida de la máxima expresión del folclor opita, bajo la dirección de la folclorista Sonia Gómez.

Una versión histórica y conmemorativa

Para el mandatario de los huilenses, Rodrigo Villalba Mosquera, esta edición tiene un valor histórico invaluable, pues coincide con la conmemoración de los 90 años de la creación musical del Sanjuanero Huilense, obra cumbre del maestro Anselmo Durán Plazas y, los 80 años de Los Taitapuros, la comparsa más antigua del departamento y patrimonio vivo de sus tradiciones.

«Con alegría y orgullo les doy la bienvenida a la versión número 65 del Festival del Bambuco. Desde hoy, 12 de junio, hasta el 29 de este mes, viviremos la mejor versión que hayamos tenido de este evento, la más recargada de cultura, tradición y orgullo huilense. Estamos listos para ofrecer más de 70 actividades oficiales en 18 días de programación», aseguró con entusiasmo.

El festival, que nació formalmente en 1.959 mediante ordenanza como el «Festival Típico del Huila», ha evolucionado hasta consolidarse como un espacio vital para salvaguardar, exaltar y visibilizar el talento artístico de la región ante el mundo.

“Sesenta y cinco años después de su nacimiento, esta fiesta sigue siendo el alma del Huila. Sigue siendo el momento en que nuestro pueblo se encuentra consigo mismo, abraza sus raíces y le muestra a Colombia y al mundo la riqueza de una cultura”, expresó.

Cultura, folclor y una nómina artística de lujo

Durante los 18 días de programación, propios y turistas podrán disfrutar de una agenda de primer nivel que incluye rajaleñas, chirimías, duetos, tríos musicales, bandas de vientos, danzas folclóricas, muestras gastronómicas, tradicionales cabalgatas, ferias de artesanos, concursos de compositores, música campesina, 4 reinados y desfiles.

Además del despliegue folclórico, la esperada ‘Calle del Festival’ contará este año con una nómina de lujo de artistas nacionales e internacionales que prenderán la fiesta en Neiva:

* Género Popular y Vallenato: Paola Jara, Francy, Luis Alfonso, Rafa Pérez y Kvrass.

* Salsa y Merengue Internacional: Maelo Ruiz y Eddy Herrera.

* Talento Local y Urbano: Tres orquestas del género Tropical Huilense y Mr. Black.

El Huila abre sus puertas al mundo

Al cierre del acto protocolario, el gobernador Rodrigo Villalba extendió una calurosa invitación a todos los colombianos y extranjeros a enamorarse del departamento: «Los opitas abrimos nuestro corazón a todo el pueblo colombiano y al mundo entero. Los invitamos a que disfruten del bambuco, los pasillos, el sanjuanero, las rajaleñas y nuestros mitos y leyendas. ¡Los esperamos en nuestro Huila Grande!».