El Equipo Sembremos, del Partido Alianza Verde, consolida su presencia juvenil en el Huila, tras las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud

El Equipo Sembremos, perteneciente al Partido Alianza Verde y liderado por el diputado Virgilio Huergo, obtuvo una destacada participación en las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud (CMJ) realizadas el pasado 19 de octubre en el departamento del Huila, consolidando su liderazgo y compromiso con las nuevas generaciones.

Este resultado es fruto de un proceso que se ha venido fortaleciendo durante más de 12 años, promoviendo la formación política, la organización social y la participación de jóvenes en distintos municipios del departamento, a través de un trabajo constante de acompañamiento y articulación territorial, Sembremos ha logrado construir estructuras sólidas y una base juvenil comprometida con el cambio.

Las listas impulsadas desde el proceso de Jóvenes Verdes lideraron los resultados electorales en los municipios de Tello, Baraya, Hobo, La Plata, Acevedo, Isnos y Elías, obteniendo además importantes resultados y curules en Tesalia, Colombia, Teruel y Neiva.

Asimismo, el equipo reconoció y valoró profundamente la entrega y dedicación de los jóvenes verdes en Rivera, quienes, aunque en esta ocasión no alcanzaron representación, seguirán siendo protagonistas en la construcción de una ciudadanía juvenil activa, consciente y transformadora.

El logro alcanzado también refleja el compromiso y liderazgo de Javier Monje, coordinador nacional de Juventudes del Partido Alianza Verde y miembro activo del proceso, quien asumió con entrega y visión la tarea de fortalecer las listas juveniles en los municipios, acompañando de cerca a los jóvenes y consolidando una red de liderazgo verde en todo el departamento.

El diputado Virgilio Huergo, referente del Partido Alianza Verde en el Huila, destacó que estos resultados son una muestra del trabajo colectivo y la fuerza transformadora de la juventud huilense:

“La juventud huilense está viva, organizada y con deseos de transformar sus territorios. Lo que se ha logrado no es solo una victoria electoral, sino una semilla de cambio que seguirá creciendo. Nuestro reconocimiento a todas y todos los jóvenes que se atrevieron a participar en las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud. Jóvenes que creen, que se arriesgan y que actúan con determinación para hacer de este mundo un lugar mejor. El desarrollo de nuestros territorios debe construirse con los jóvenes, porque la política del presente y del mañana se hace junto a ellos, sin instrumentalizarlos. Repetir las viejas prácticas politiqueras no es el camino, ni el ejemplo que debemos dar”.

El proceso Sembremos ha mantenido su propósito de fortalecer el liderazgo juvenil desde las bases, promover la participación de jóvenes de zonas urbanas y rurales, y fomentar el trabajo colaborativo entre distintas expresiones sociales y políticas del departamento.

Con estos resultados, el Partido Alianza Verde reafirma su compromiso de seguir construyendo espacios de participación democrática, formación ciudadana y liderazgo colectivo, impulsando el relevo generacional en la política huilense y en todo el país.