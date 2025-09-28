El Color de Ellas: Mujeres que Florecen Juntas

Nespresso celebra la tercera edición de “El Color de Ellas”, un movimiento que año tras año rinde homenaje a las mujeres que hacen parte de la caficultura en Colombia.

Este año, bajo el concepto “Mujeres que florecen juntas”, el movimiento resalta el poder del trabajo colectivo femenino como motor de inspiración, liderazgo y transformación.

En el marco del Día Internacional del Café, conmemorado el 01 de octubre, Nespresso continúa con su compromiso de visibilizar el papel fundamental de la mujer en la caficultura. Hoy, 30% de los caficultores en Colombia son mujeres, una cifra significativa que muchas veces pasa desapercibida en un sector históricamente asociado con los hombres. “El Color de Ellas” nace con el propósito de reconocer, visibilizar y fortalecer ese rol clave que desempeñan miles de mujeres en la cadena del café, desde la recolección hasta la producción sostenible.

Desde 2020, y cada año en esta fecha, Nespresso celebra el trabajo de estas mujeres como parte esencial de su modelo de abastecimiento. A través de iniciativas concretas, ha impulsado su presencia en el campo: actualmente, el 44% del equipo de agrónomos que brinda asistencia técnica en las fincas está conformado por mujeres, y el 26% de los caficultores inscritos en el Programa de Calidad Sostenible AAA también lo son.

Este año, “El Color de Ellas” evoluciona con una nueva visión: “Mujeres que florecen juntas”, una invitación a compartir y entrelazar historias de liderazgo y empoderamiento femenino que nacen en los cafetales y se multiplican en cada encuentro, comunidad y generación. Es una red invisible de mujeres poderosas que inspiran a otras a través de su trabajo, su pasión y sus sueños compartidos.

El símbolo de este movimiento sigue siendo tan simple como poderoso: una uña pintada de rojo intenso, costumbre que nació en los cafetales como una forma práctica de identificar la cereza más madura, pero que hoy representa orgullo, identidad y empoderamiento. Ese pequeño gesto se ha transformado en un emblema de fuerza colectiva y visibilidad femenina.

“Para Nespresso es muy importante visibilizar el rol de la mujer en la caficultura, un rol generalmente asociado a los hombres. Por eso queremos homenajearlas todos los años en el Día Internacional del Café. Creemos firmemente en el poder transformador de las mujeres, y la caficultura no es la excepción. Su trabajo no solo garantiza la calidad de cada grano de café, sino también el futuro sostenible del sector. Con ‘El Color de Ellas’ buscamos darles una voz que inspire, que conecte y que genere más espacios de visibilidad y liderazgo”, afirmó Sylvia Guerrero, Marketing Manager de Nespresso Colombia.

Como parte de esta edición especial, Gabriela Tafur – abogada, empresaria y ex Señorita Colombia, reconocida por su liderazgo, disciplina y compromiso con causas sociales – se une al movimiento. Al compartir su historia junto a la de una mujer caficultora, Gabriela demuestra cómo el poder femenino florece aún más cuando se cultiva en comunidad.

Nespresso invita a todas las personas en Colombia a unirse a este movimiento el día 01 de octubre: pintarse una uña de rojo intenso, compartir una foto con una taza de café y usar el hashtag #ElColorDeEllas. Un gesto nacido en los cafetales que hoy une a mujeres –y aliados– en una red de orgullo, conexión y transformación.