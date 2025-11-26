El Colegio Providencia fue reconocido en los Premios Xposible 2025 por su modelo de educación sostenible

El proyecto Colegio Providencia fue reconocido por los premios al garantizar educación gratuita, bilingüe y con enfoque digital a más de 1.200 estudiantes al año en comunidades rurales del Valle del Cauca.

Desde 1961 el Colegio Providencia ha formado a más de 150.000 personas a través de un modelo educativo integral que promueve el empleo y la continuidad académica en jóvenes de sectores vulnerables.

Ingenio Providencia fue reconocido, en la séptima edición de los Premios Xposible de Colsubsidio, por su Colegio Providencia, un modelo educativo de alto impacto que garantiza educación de calidad e inclusiva, con énfasis en manejo emocional, inglés y programación de software, desde la primaria.

Este reconocimiento, entregado por Colsubsidio, destaca a empresas y organizaciones que lideran soluciones sostenibles frente a tres desafíos globales: la desigualdad, la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad. En esta edición participaron 518 proyectos de todo el país, y se premiaron 40 iniciativas que, como Providencia, están demostrando que es posible hacer empresa generando valor social y ambiental.

Un modelo educativo con impacto más allá del aula

El Colegio Providencia es hoy la obra social más importante del sector azucarero en Colombia. Desde su creación en 1961, ha graduado a más de 150.000 personas y, cada año, ofrece educación gratuita a más de 1.000 estudiantes de comunidades locales, con un enfoque pedagógico integral, tecnológico y con visión de futuro.

El 90 % de sus estudiantes están becados, y el 100 % recibe acompañamiento nutricional, psicosocial y académico, lo que ha permitido que el 85% de los egresados accedan a una educación superior. Su currículo, actualmente en transición hacia un modelo bilingüe nacional, incluye formación en programación de software desde cuarto de primaria, desarrollo e incorporación de Inteligencias Artificiales, y articula la educación básica con formación técnica y tecnológica en alianza con el SENA y universidades aliadas. Hoy, el Colegio Providencia se encuentra clasificado como uno de los mejores 40 colegios del Valle del Cauca, de acuerdo con los resultados obtenidos en las Pruebas de Estado.

Este ecosistema educativo se complementa con tres unidades productivas que aportan sostenibilidad financiera y fortalecen el tejido económico local: ProTejer (taller de confección con 254 mujeres empleadas), Renueva (reparación y procesamiento de super sacos Big Bag) y Formación Providencia (educación continua para jóvenes y adultos). Estas unidades generan 439 empleos formales, con un 70 % de participación femenina.

“Este reconocimiento ratifica que educar con propósito y sostenibilidad tiene un impacto transformador en el territorio. El Colegio Providencia no es solo un espacio de aprendizaje, es una plataforma de equidad, movilidad social y generación de oportunidades reales para nuestra comunidad”, afirmó Ximena Bautista, directora de Programas Sociales de Providencia, quien tiene a cargo el Colegio Providencia y sus unidades productivas de negocio.

Con este galardón, Providencia reafirma su compromiso con una educación que va más allá de lo académico y se convierte en una herramienta de transformación colectiva, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y consolidando su liderazgo como Empresa B en el país.