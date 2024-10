El 66% de los colombianos ha enfrentado problemas de salud mental en algún momento

La Organización Mundial de la Salud advierte que los trastornos mentales causan pérdidas de productividad por 1 billón de dólares y 12 000 millones de días de trabajo al año.

El burnout hace referencia al desgaste emocional, mental y físico causado por razones laborales; no es solo estrés, sino un deterioro crónico de la salud.

En 2019, el Foro Económico Mundial estimó que el desgaste laboral costó 322.000 millones de dólares, eso es más que el valor de la economía de Colombia. [1]

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 15% de los adultos en edad laboral sufre algún tipo de trastorno mental, causando pérdidas de productividad de 1 billón de dólares al año.[2]

Este fenómeno no solo afecta profundamente a las empresas, sino que también genera consecuencias negativas para los trabajadores. Por eso, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental que se conmemora cada 10 de octubre, es esencial que las compañías implementan medidas efectivas para promover una buena salud mental.

Síndrome del burnout

El burnout o síndrome del quemado hace referencia a un desgaste emocional, mental y físico causado por factores laborales. No se trata únicamente de estrés, sino de un deterioro crónico de la salud que ha sido reconocido por la OMS en su clasificación de enfermedades. [3]

Para identificar si padece de este síndrome, preste atención a estos tres signos principales: sensación constante de cansancio, desapego mental hacia el trabajo y disminución en la eficacia profesional. Otros síntomas incluyen dudas sobre las propias capacidades, cambios en los hábitos de sueño e irritabilidad.

Cifras revelan que el 56% de los trabajadores a nivel mundial presenta situaciones que los sitúan en riesgo de padecerlo[4], por lo que es es crucial abordar este problema de inmediato, pues ignorarlo puede tener múltiples consecuencias.

Por ejemplo, la conexión entre el burnout y el deterioro de la salud es evidente. Quienes lo padecen tienen un 180% más de riesgo de sufrir trastornos depresivos, un 40% más de riesgo de padecer hipertensión y un 57% más de probabilidad de ausentarse en el trabajo[5].

Asimismo, el síndrome del quemado también repercute negativamente en la economía. Un estudio de Harvard Business Review estimó que el desgaste laboral genera pérdidas de 500 mil millones de dólares anuales.[6] Todo lo anterior demuestra la necesidad de abordar el burnout tanto desde una perspectiva individual como organizacional.

El rol de las empresas en el cuidado de la salud mental

Ante las graves consecuencias de los trastornos mentales en el entorno laboral y en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, Cruz verde resalta la importancia de priorizar la salud mental de todos los colaboradores.

Por esa razón, la compañía comparte algunas recomendaciones que brinda la OMS para abordar los problemas de salud mental en el trabajo y que la compañía está implementando. La capacitación de los colaboradores, las intervenciones caso por caso y la reincorporación al trabajo son algunas de ellas.[7]

En la práctica estas recomendaciones pueden tomar diversas formas. Por ejemplo, frente a las intervenciones caso por caso, Cruz Verde cuenta con una línea de atención psicosocial, a la cual el 100% de sus empleados tienen acceso. A través de este canal, un psicólogo o trabajador social les brinda el apoyo necesario para atender sus inquietudes, incluidas las relacionadas a sus proyectos de vida.

Otras estrategias puntuales pueden ser campañas y talleres de bienestar. Como señala Claudia Sterling, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cruz Verde: “La implementación de programas de bienestar es eficaz, pues el 67% de las personas que trabajan en empresas con estas iniciativas reportan mayor satisfacción y están más dispuestas a recomendar su lugar de trabajo.[8] Esto cobra sentido, pues al priorizar la salud mental y prevenir el burnout a través de programas, cuidamos a nuestro equipo y también construimos una organización más sólida.”

En este aspecto, la empresa ha lanzado el programa “Equilibradamente”, que incluye la capacitación en primeros auxilios psicológicos y la realización de talleres de forma gratuita. Más de 450 colaboradores han recibido formación en temas como educación emocional, comunicación asertiva y manejo de emociones, contribuyendo a mejorar su bienestar.

Además de las acciones ya mencionadas; las empresas pueden enfrentar la prevalencia de trastornos mentales en sus colaboradores creando espacios donde se fomente la conversación sobre salud mental, realizando evaluaciones de riesgos psicosociales y promoviendo el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

