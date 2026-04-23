SENA abre inscripciones en más de 40 programas gratuitos en todo el departamento del Huila

La convocatoria estará abierta hasta el 24 de abril e incluye formación en áreas como salud, tecnología, agroindustria, construcción y servicios.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) lanzó su segunda oferta de formación del año en el Huila, con más de 40 programas gratuitos disponibles para jóvenes y adultos en modalidad presencial y a distancia.

La convocatoria, que estará habilitada hasta el próximo 24 de abril, llega con programas técnicos y tecnológicos en sectores clave como salud, cocina, sistemas, robótica, agroindustria, construcción, gestión administrativa y servicios, distribuidos en los centros de formación de Neiva, Pitalito, Garzón, La Plata y Campoalegre.

Entre la oferta se destacan programas como Enfermería, Cocina, Servicios Farmacéuticos, Análisis y Desarrollo de Software, Mantenimiento Electromecánico, Producción Agropecuaria, Construcción de Infraestructura Vial y Gestión Documental, todos con formación práctica y orientada al empleo.

“El llamado es para todos los huilenses: esta es una oportunidad real de formarse gratis, con calidad y con acceso a beneficios como apoyos de sostenimiento y materiales de formación”, afirmó el director regional del SENA Huila, Campo Elías Gutiérrez Polanía.

Además, la oferta incluye programas con alta demanda laboral y formación en tecnologías emergentes como robótica, agricultura de precisión y energías renovables, fortaleciendo el perfil de los aprendices frente a las necesidades del mercado.

Las inscripciones se deben realizar únicamente a través de la plataforma oficial del SENA: betowa.sena.edu.co, donde los interesados pueden consultar los requisitos, duración de los programas y disponibilidad de cupos.

Con esta nueva convocatoria, el SENA ratifica su compromiso con la educación gratuita y de calidad, ampliando oportunidades de acceso a la formación en todo el territorio huilense y contribuyendo al desarrollo económico y social de la región.