Invías y Consejo Regional Indígena del Huila, avanzan en la construcción de 12 Caminos Comunitarios que benefician a 7.427 personas

La inversión total del Instituto asciende a $8.400 millones y beneficia a 7.427 personas en zonas rurales de La Plata, Nátaga, Íquira, La Argentina, Isnos y Pitalito.

Los proyectos contemplan el mejoramiento de 5.450 metros de placa huella, además de alcantarillas y obras complementarias, con 116 empleos generados.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) avanza en la ejecución de 12 convenios interadministrativos con comunidades indígenas del Huila, en una apuesta del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte por mejorar la movilidad rural, fortalecer el tejido social y reconocer el papel de los pueblos indígenas en la transformación de sus territorios.

Las obras hacen parte del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total y se desarrollan de la mano con el Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU).

Con una inversión total de $8.400 millones por parte del Invías, los convenios beneficiarán a 7.427 personas en resguardos indígenas ubicados en zonas rurales de los municipios de La Plata, Nátaga, Íquira, La Argentina, Isnos y Pitalito.

En conjunto, los proyectos contemplan el mejoramiento de 5.450 metros de placa huella, la construcción de 25 alcantarillas y otras obras complementarias para hacer más seguro el tránsito, facilitar los recorridos cotidianos y mejorar las condiciones de acceso para las comunidades.

Más allá de la infraestructura, estas intervenciones tienen un profundo valor social. En territorios donde una vía en mal estado puede dificultar el acceso a la educación, la salud, la alimentación y la comercialización de productos, Caminos Comunitarios se convierte en una herramienta concreta para cerrar brechas históricas y dignificar la vida en el campo.

Por eso, cada una de las obras representa, además de mejoras en la transitabilidad, un vínculo con las comunidades que impulsa la economía local y genera oportunidades para las familias que habitan estos resguardos.

Estos 12 convenios han permitido, además, la generación de 116 empleos, por lo que el director de la Territorial Huila del Invías, Adrián Osorio Betancourt, destacó la participación directa de las comunidades en la ejecución de las obras, consolidando así un modelo en el que la infraestructura se construye con sentido de pertenencia y corresponsabilidad.

“A través de esta metodología, aplicada en los casi 2.000 caminos comunitarios que se han construido en todo el país, los resguardos cuentan con comités operativos, veedurías y espacios de rendición de cuentas que acompañan el desarrollo de cada intervención y garantizan que las decisiones respondan a las realidades de los territorios”, manifestó.

Las obras también incorporan acciones complementarias orientadas al bienestar comunitario, como adecuaciones en baterías sanitarias, cocinas comunitarias, comedores comunitarios, casas de salud ancestral, casas comunitarias y espacios educativos.

Esto permite que los beneficios de Caminos Comunitarios trasciendan la vía y se reflejen en mejores condiciones para la vida colectiva, el encuentro comunitario y el fortalecimiento cultural de los pueblos indígenas.

A la fecha, los convenios presentan avances en distintos frentes de ejecución, con intervenciones ya visibles en resguardos como La Gaitana, Potrerito, La Estación Tálaga, Juan Tama, Los Ángeles del Pueblo Nasa, Llano Buco Bukj Ukue, Nasa Páez Huila, Nuevo Amanecer La Meseta, Pic Kwe Ikh, San José, Rumiyaco e Intillagta.

En todos los casos, el objetivo es el mismo: mejorar las vías priorizadas por las comunidades para facilitar su movilidad, fortalecer la conectividad rural y llevar inversión pública a lugares donde históricamente ha sido más difícil llegar.

Con estos 12 Caminos Comunitarios, el Gobierno nacional y el Invías reafirman su compromiso de continuar entregando infraestructura vial construida por las propias comunidades mediante un enfoque étnico y el sentido de justicia social. En el Huila, estas obras muestran que cuando la inversión pública se articula con las comunidades, los caminos conectan derechos, oportunidades y dignidad.