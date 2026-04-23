Ecopetrol y Naciones Unidas, le apuestan a la transparencia y la integridad en los territorios

En el Huila inició un proceso de formación y diálogo con veedores ciudadanos, líderes sociales, jóvenes y autoridades locales, orientado a fortalecer la integridad y la gobernanza territorial.

Ecopetrol, en alianza con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur, dio inicio en el Huila a un ciclo de talleres de formación enfocados en transparencia, participación ciudadana y gobernanza con integridad.

Esta iniciativa se desarrollará en cuatro departamentos del país: La Guajira, Meta, Casanare y Huila. Su objetivo es fortalecer las capacidades de comunidades, instituciones, empresas y actores del territorio para prevenir la corrupción, promover una gestión pública más transparente y afrontar de manera íntegra los desafíos asociados a la actividad de los hidrocarburos y a la transición energética.

En el departamento del Huila, las jornadas comenzaron en el municipio de Neiva y contaron con la participación de 61 veedores y veedoras ciudadanas, líderes y lideresas sociales, jóvenes, así como representantes de organizaciones de mujeres y víctimas del conflicto armado.

Este ciclo contempla dos espacios de formación presencial y cuatro virtuales, que se desarrollan en articulación con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, que actúa como aliado institucional.

En las próximas sesiones se abordarán temáticas como la Estrategia Territorial de Lucha contra la Corrupción; la relación entre corrupción y derechos humanos; el Estado abierto y el acceso a la información pública; la participación ciudadana incidente; el control social como acción ciudadana, y los mecanismos de denuncia.

Adicionalmente, el convenio incluye un segundo componente orientado al fortalecimiento de la gobernanza territorial, cuyo propósito es analizar los desafíos propios de la actividad de hidrocarburos y de la transición energética, así como proponer estrategias y elementos clave para la promoción de la integridad.

Estas jornadas se llevarán a cabo el 28 de abril en el municipio de Yaguará y el 29 de abril en Neiva. Se espera contar con la participación de cerca de 40 personas, entre integrantes de la comunidad, autoridades locales y representantes del sector empresarial.

En estos espacios se identificarán los principales desafíos de integridad asociados a la actividad de hidrocarburos y a la transición energética, y se recopilará información clave para el diseño de guías y herramientas que fortalezcan la integridad en el territorio.

Con este tipo de iniciativas, Ecopetrol y UNODC reafirman su compromiso con el impulso a la participación ciudadana y el respaldo a procesos orientados a promover la transparencia y la confianza institucional y empresarial en Colombia.