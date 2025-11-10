El 42% de las PyMEs en Colombia ya contrata talento internacional, según estudio de Deel

El informe resalta que un 32% de las PyMEs, aunque aún no ha contratado internacionalmente, ya ve en ello una oportunidad y se dispone a dar ese paso.

En este proceso, la tecnología permite automatizar tareas, fortalecer el cumplimiento normativo y mejorar la eficiencia operativa, facilitando la integración y el crecimiento de equipos internacionales.

En un entorno empresarial competitivo y globalizado, las PyMEs colombianas están recurriendo a la contratación internacional para impulsar su crecimiento y fortalecer su capacidad de innovación.

Así lo revela un estudio realizado por Edelman DXI para Deel, la empresa global de recursos humanos y gestión de nómina, el cual señala que el 42% de las PyMEs del país ya contrata talento en el exterior, mientras que un 32% adicional está considerando hacerlo.

De acuerdo con el informe, las PyMEs colombianas, sin importar su tamaño o sector, están priorizando la búsqueda de perfiles técnicos y especializados (70%) en otros mercados, seguidos por roles ejecutivos y operativos. Estas cifras demuestran que, en su proceso de crecimiento, estas compañías enfrentan el desafío de atraer y retener talento altamente calificado que responda a las nuevas exigencias del mercado.

Lo que ha permitido que la contratación internacional se consolide como una alternativa estratégica para incorporar conocimientos técnicos, experiencia global y nuevas perspectivas que impulsen su competitividad.

Sin embargo, expandir operaciones y contratar talento en otros países no está exento de desafíos. El crecimiento internacional de las PyMEs trae consigo nuevos retos vinculados a la gestión global y la adaptación a distintos contextos.

Según el estudio, el 55% de estas empresas reconoce que adaptarse a las regulaciones legales, fiscales y laborales de cada país es parte fundamental de su consolidación internacional, mientras que el 44% identifica los costos laborales imprevistos y las diferencias culturales e idiomáticas como aspectos que requieren una gestión más cuidadosa.

Como parte de esta transformación, la tecnología se ha convertido en un gran aliado, ya que gestionar talento internacional exige una forma distinta de operar. Los beneficios, sin embargo, son tangibles. De hecho, el 54% de las PyMEs en Colombia ya utilizan plataformas globales para la gestión de talento, impulsadas por las ventajas que ofrecen en términos de seguridad, agilidad e integración de procesos, factores que fortalecen su capacidad de competir en entornos internacionales.

Estas herramientas tecnológicas integradas, como sistemas y software especializados, permiten centralizar la información, automatizar procesos y garantizar el cumplimiento normativo en distintos países, reduciendo errores, optimizando costos y facilitando la administración de equipos globales.

“A medida que el mundo laboral evoluciona y los roles son más especializados, desde Deel vemos más PyMEs ampliando su búsqueda de talento más allá de sus fronteras. Contratar en otros países les permite acceder a perfiles altamente calificados y explorar nuevas oportunidades de crecimiento. Sin embargo, hacerlo sin una entidad local puede ser complejo. Por eso, la tecnología se convierte en su mejor aliada: elimina barreras operativas y facilita la conexión con el candidato ideal de forma rápida, segura y conforme a las normativas”, menciona Natalia Jiménez, Directora de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica en Deel.

Este panorama confirma que las PyMEs colombianas están avanzando hacia un modelo de negocio más global, digital y competitivo. Su apertura al talento internacional, acompañada por la adopción de tecnología y nuevas formas de gestión, está redefiniendo la manera en que operan y crecen.

Más allá de los retos, esta evolución refleja una transformación estructural del tejido empresarial del país, donde la innovación, la eficiencia y la colaboración global se consolidan como los motores del futuro del trabajo.