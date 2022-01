«El 2021 fue un año de excelentes noticias y buenas acciones por nuestra ciudad»

Como amigo e integrante del equipo de trabajo de Fuerza Ciudadana, me tomé unos minutos para narrar y describir los logros y los momentos vividos Junto a uno de los Concejales que se ha caracterizado por su trabajo incansable por los animales, por el medio ambiente, por una ciudad que generé desarrollo social sostenible y por el reto de romper los esquemas culturales o paradigmas que obstaculizan el crecimiento de nuestro municipio.

Iniciaba el 2021 y Juan Amaya, había recibido una excelente noticia; la sanción por parte de la Administración Municipal del acuerdo que propende por la protección y bienestar animal de los animales en Neiva. Un documento aprobado por la corporación, que fue elaborado con el apoyo de los animalistas, de su equipo de trabajo, junto con Camilo Perdomo y Juan Carlos Parada; dos concejales del partido verde, con quienes se radicó el proyecto que establece tres grandes propósitos: El primero, hacer cumplir las leyes que sancionan y penalizan la violencia y maltrato contra los animales en Neiva; el segundo, dignificar la vida de los animales como seres sintientes, porque además necesitamos cambiar nuestra cultura del cuidado y la tenencia de animales; y el tercero, proponer infraestructura tecnológica para el registro monitoreo de los animales domésticos de Neiva, así como la infraestructura física con la Construcción del esperado Centro de Bienestar Animal.

Ese documento fue socializado a la Ciudad de Neiva y a la fecha, ha logrado importantes frutos, como la esterilización y vacuna de más de mil perros y gatos de calle y en beneficio de personas en condiciones de vulnerabilidad, además de la realización de distintas jornadas de donación de comida y elementos para las fundaciones y refugios de animales.

La demanda que ganó el Concejal

Juan Amaya por participar en reuniones para promover jornadas de esterilización y bienestar animal, se enfrentó a una demanda de nulidad electoral, como jugada política para sacarlo del Concejo de Neiva, pero la Justicia en 2021 falló a su favor y de la comunidad animalista. Hoy está más firme que nunca y con una importante aceptación por parte de los jóvenes y neivanos que creen en sus causas de trabajo.

Denunció casos de violencia y maltrato animal en Neiva

En 2021, el joven concejal acudió a la Policía Ambiental para atender distintos casos de violencia animal; realizó denuncias públicas, plantones y exigencias por envenenamiento y muerte de gatos y zarigüeyas; denunció casos de perros maltratados y asesinados, como también radicó denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, porque realmente Neiva necesita generar una cultura de la tenencia responsable de mascotas, así como promover el respeto y dignificación de la vida de los animales domésticos y de calle.

Apoyó a los habitantes de Neiva y la reactivación económica

Debido a los problemas de seguridad en los barrios Cuarto Centenario y Bosques de San Luis, Juan Amaya exigió a la Administración Municipal, a la Secretaría de Gobierno y a la Policía Nacional, la instalación de un CAI en esta zona del sur de Neiva, con el fin de brindar acompañamiento a la comunidad que solicitaba la entrega de un CAI para prevenir cualquier acto de violencia y problemáticas de expendio y consumo de drogas, atracos diarios, inseguridad, miedo y temor de salir o llegar. Hoy es una realidad, ya existe un CAI en la salida que conduce al corregimiento El Caguán.

También hizo parte de la Comisión Accidental para la reactivación económica de Neiva, donde sacaron adelante un importante Foro con la participación de académicos y empresarios reconocidos de la ciudad, pensando siempre en las personas desfavorecidas y más afectadas con la pandemia.

Realizó invitaciones, debates y veeduría a los recursos públicos

En 2021 lideró distintas invitaciones a funcionarios de la Administración Municipal para hablar sobre temas que nos preocupan a los Neivanos. Como las relacionadas a la infraestructura del Mega Colegio de la comuna 6 y del Colegio Claretiano de la comuna 2 de Neiva, el no pago puntual a contratistas de la Alcaldía de Neiva y la posible descategorización del municipio por cuenta de los malos manejos de las finanzas del municipio. Destacándose como uno de los concejales que más veeduría realizó a la Alcaldía en la vigencia anterior.

El primer debate de Control Político en 2021 fue a la Secretaría de Salud, porque estaba preocupado por el funcionamiento del Centro Zoonosis y las dificultades o demoras en la construcción del Centro de Atención Materno Infantil que esperamos todos, no se convierta en un elefante blanco; El segundo debate ese año fue realizado por el mal estado de la malla vial del municipio de Neiva, los huecos, los semáforos que no servían y las obras públicas que generaron caos en la movilidad, una situación muy preocupante para Neiva; y el tercer debate fue sobre la ejecución de los recursos del crédito por 60 mil millones, se mostró muy preocupado porque a la fecha no se conocían resultados de lo que se llamaba inversión pública para la reactivación económica del municipio.

Siempre trabajó de la mano con la comunidad de Fortalecillas

El Concejal Juan Amaya junto con la comunidad lideró la conformación de la Mesa Técnica para promover la defensa y protección del Río Fortalecillas, con el objetivo de prevenir que esta fuente hídrica sea afectada por el uso excesivo del agua en distintas actividades agropecuarias y las intervenciones mineras de la zona.

“Premio de periodismo para el mérito y no para los amigos de políticos”

Finalizando el 2021, presentó ponencia para la modificación del Premio Reinaldo Matiz, un reconocimiento que entrega el concejo de Neiva por los trabajos periodísticos realizados en la respectiva vigencia. El propósito de la ponencia fue que el reconocimiento no lo ganen los amigos de los políticos y se premie el rigor periodístico, documento que fue aprobado en plenaria para su entrega que será en los próximos días.

Logró aprobación del proyecto para la generación de energías alternativas

Junto al Concejal Jorge Ramírez y un gran equipo de trabajo, lograron la aprobación del Proyecto por medio del cual se declara a “Neiva Ciudad del Sol”, un documento que establece el uso de fuentes no convencionales de energía, desarrollo sostenible y seguridad en la prestación y abastecimiento del servicio energético.

Entre los beneficios que se aprobaron están los relacionado con exenciones a contribuyentes del impuesto predial unificado, de industria y comercio que instalen y hagan uso de Fuentes No Convencionales de Energía en edificaciones propias o arrendadas, destinadas para el desarrollo de su actividad mercantil, podrán acogerse a beneficios tributarios; así como la reducción de las tarifas en los servicios de luz, agua y gas.

El proyecto generará empleos directos a trabajadores de la construcción, desarrolladores, fabricantes de equipo, diseñadores, instaladores, financieros y empleos indirectos a personas que laboran en agricultura, ganadería, avicultura, en el comercio y los servicios, entre otros.

“Trabajamos sin cansancio por los animales”

Junto a la Gobernación del Huila, Juan Diego Amaya apoyó una gran jornada de Adopción animal y donación de comida para organizaciones animalistas, donde se logró dar en adopción de 40 animales entre perros y gatos.

También lideró y gestionó dos jornadas de esterilización, una con la veterinaria del norte de Neiva, donde se esterilizaron 36 animales utilizando sus propios recursos económicos y otra con una Fundación del Sur de Bogotá Junto a los voluntarios de “Esterilizando por Amor” que benefició a 139 animales y a familias de escasos recursos; con estas jornadas se logra prevenir la reproducción masiva de animales de calle, la violencia y el maltrato de estos indefensos seres.

El concejal siempre apoyó a Fundaciones, Asociaciones y líderes animalistas para conseguir recursos de sostenimiento, alimentación, medicamentos, para animales, campañas para promover la causa animalista en Neiva, jornadas de vacunación, de adopción, búsqueda de animales perdidos, entre otras acciones en beneficio de los animales.

El 2021 el Movimiento Fuerza Ciudadana creció significativamente

Finalmente, cerrando el 2021 y gracias al trabajo en equipo de todas las personas que integran nuestro movimiento, en el 2021 se logró una hazaña que ningún partido tradicional hizo: ganar dos curules en el Concejo Municipal de Juventud de Neiva.

En las pasadas elecciones de CMJ Juan Amaya acompañó al equipo de jóvenes que lograron posicionar a Juan Hernández y a Maria José Navarro como dos representantes de las juventudes de Neiva con 1.324 votos.

Por: Bernardo Monje Sánchez