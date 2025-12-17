Ecopetrol y la Consejería Presidencial impulsan taller para fortalecer la reconciliación en Huila

Con el propósito de reconstruir el tejido social y promover la reconciliación en el territorio, Ecopetrol lideró el taller “Tejiendo Palabra, Tejiendo Memoria” en articulación con la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional.

El encuentro reunió a líderes, lideresas y diferentes colectivos poblacionales de Yaguará en un espacio de diálogo participativo, donde la memoria y la palabra se convirtieron en herramientas para fortalecer la confianza y avanzar hacia la convivencia pacífica.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de las instituciones por escuchar y comprender las voces del territorio, reconociendo que la reconciliación es un proceso colectivo que se construye desde la comunidad.

Con acciones como esta, Ecopetrol y la Consejería Presidencial suman esfuerzos para promover la paz y la inclusión, pilares esenciales para la transformación social en Huila.