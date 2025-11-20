Ecopetrol se suma al Festival de música Campesina y rajaleñas de Peñas Blancas

Ecopetrol reafirma su compromiso con la preservación de las tradiciones culturales del Huila al vincularse al Festival Interveredal de Música Campesina y Rajaleña “Alberto Pascuas”, que se realizó en la vereda Peñas Blancas, zona rural de Neiva.

Como aporte al fortalecimiento de las expresiones artísticas locales, Ecopetrol entregó instrumentos musicales que serán utilizados durante las presentaciones del evento, un espacio reconocido por promover el talento campesino y mantener vivas las raíces musicales del territorio. Esta contribución se suma a las iniciativas de relacionamiento que la compañía desarrolla para impulsar la cultura como motor de identidad, cohesión social y permanencia de los saberes tradicionales.

El festival, organizado por la Junta de Acción Comunal de Peñas Blancas, convoca a agrupaciones de diferentes veredas en un encuentro que resalta el folclor rural, el rajaleña y las manifestaciones musicales que han marcado la identidad del Huila.

“Quiero agradecerle a Ecopetrol por el apoyo que siempre nos han venido dando en el Festival de Música Campesina y Rajaleña, del cual hoy cumplimos ya 12 años. Este incentivo que siempre Ecopetrol ha venido entregando todos los años a las comunidades es de mucha relevancia porque se está apoyando con las dotaciones de cada uno de los grupos para poder presentarse en tarima, en cualquier escenario que puedan ellos participar. Y que además ayuda también a fortalecer para que estos semilleros de la música campesina y rajaleña no mueran, mejor crezcan, porque no podemos permitir que este legado que nos han dejado se muera”, señaló Yesid Medina, presidente de la junta.

Ecopetrol continúa trabajando de la mano con las comunidades rurales para salvaguardar el folclor opita y promover espacios que fortalezcan la cultura, la participación y la memoria colectiva del territorio.