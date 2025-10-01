Dinero en velocidad luz: la era donde controlar tu plata es más fácil que mandar un meme

El sistema financiero en Latinoamérica está viviendo una transformación histórica. La digitalización dejó de ser una promesa y ahora es la fuerza que redefine la manera en que manejamos el dinero.

En este escenario, las fintech dejaron de ser actores emergentes para convertirse en protagonistas de un ecosistema que obliga a la banca tradicional a reinventarse y responder a nuevas demandas. Colombia no es la excepción y hoy se consolida como uno de los mercados con mayor dinamismo de la región.

Según un informe de Inmark 2024, el 47,8 % de los jóvenes colombianos utiliza plataformas digitales para pagos y recargas de celular. Impulsadas por un enfoque ágil, digital y centrado en el usuario, las fintech ofrecen soluciones que los jóvenes realmente usan y entienden, rompiendo con el dominio histórico de los bancos y diversificando los productos financieros para adaptarse al ritmo y estilo de vida de las nuevas generaciones. Para el año pasado, Colombia alcanzó alrededor de 400 fintech en operación, lo que la posiciona como el tercer ecosistema más grande de la región.

En este sentido, el modelo bancario tradicional, basado en trámites presenciales, horarios limitados y tiempos de espera prolongados, contrasta con apps móviles que ofrecen procesos automatizados, trazabilidad en tiempo real y disponibilidad permanente.

Además, estas plataformas digitales facilitan operaciones que antes eran complejas, como la conversión de pesos a dólares, algo que los bancos tradicionales aún gestionan con mayor lentitud lo que refuerza su atractivo para usuarios que buscan rapidez y control sobre su dinero.

‘’Las expectativas del usuario financiero hoy se reducen a tres factores: simplicidad, rapidez, confianza y experiencia. Abrir, cargar y pagar desde el celular en minutos, ver de inmediato el tipo de cambio, verificar la comisión sin letras pequeñas y poder usar su dinero con tarjeta física, virtual o wallet digital, sin fronteras, como los memes, como siempre tuvo que ser. No hay nada más importante que el bienestar, y el dinero libre desde la concepción que tenemos nosotros es eso. La tecnología blockchain y los nuevos rieles de pago demuestran lo absurdo que es el sistema financiero actual. Es un tema cultural más allá de solo tecnología. Sí hay otra forma de manejar el dinero’’, comentó Camilo Matiz CEO de la billetera en dolares Stable.

Y es que, según el reporte de Latin America Digital Payments Market Report, se proyecta que los ingresos del mercado de pagos digitales en Latinoamérica alcanzarán unos 300.000 millones de dólares para 2027. Esta proyección confirma que la región no sólo está acelerando la adopción de servicios financieros digitales, sino que también está generando un entorno con alto potencial económico, donde las billeteras móviles, los pagos sin contacto y las transferencias instantáneas se consolidan como prácticas cotidianas.

‘’El futuro de los servicios financieros en la región ya no estará determinado por la infraestructura física, sino por la capacidad de las plataformas de anticiparse a las expectativas del usuario. La competencia real no será quién tiene más sucursales, sino quién logra integrar múltiples soluciones, desde pagos locales e internacionales hasta gestión de ahorros, seguros o consumo digital, dentro de un mismo mercado. Igualmente, el reto no solo es ofrecer eficiencia, sino garantizar seguridad, escalabilidad y experiencias consistentes que acompañen al usuario en cada etapa de su vida financiera. Esta visión de largo plazo permitirá consolidar modelos sostenibles que, más allá de la coyuntura, respondan a la demanda de una generación que exige confianza y un acceso sin fronteras al sistema financiero’’, agregó Matiz.