Diana Monje señala retos urgentes en salud y atención mental en el Huila

La situación del sistema de salud en el Huila, el acceso oportuno a tratamientos y la necesidad de una revisión estructural al modelo actual serán algunos de los ejes que Diana Monje llevará como prioridad al Congreso de la República, tras un recorrido por varios municipios del departamento y un análisis de cifras oficiales.

La candidata a la Cámara de Representantes por el partido Alianza Verde, explicó que, a partir de información del DANE y consultas con entidades prestadoras de salud, su equipo identificó que el 99,97 % de los huilenses cuenta con cobertura en salud. Sin embargo, cerca del 70 % pertenece al régimen subsidiado y un poco más del 27 % al régimen contributivo, lo que evidencia una alta dependencia del sistema público.

“Hoy los huilenses no tienen una fuente de ingresos formal o básica que les permita tener acceso a una seguridad social integral o privada, y por eso dependen casi en su totalidad del Estado”, señaló.

Si bien reconoció gestiones del Gobierno Departamental en infraestructura hospitalaria, especialmente en centros como la Materno Infantil de Neiva y hospitales de Garzón, Pitalito y La Plata, Monje afirmó que persisten dificultades en la calidad y oportunidad de los servicios.

“El problema no es solo la infraestructura, sino que haya atención con oportunidad. Que si te diagnostican un cáncer, casi que de inmediato te hagan la quimioterapia y no tengas que acudir a una acción de tutela”, indicó.

De acuerdo con la candidata, el incremento en acciones de tutela para acceder a medicamentos y tratamientos refleja una crisis que no es exclusiva del Huila, sino de carácter nacional. Por esa razón, consideró que una de las principales tareas del próximo Congreso será revisar con urgencia el sistema de salud colombiano.

“Es por la crisis que hay actualmente en la salud. No solo pasa en el Huila, pasa en todo Colombia”, afirmó al referirse al contexto general del país.

Frente a la reforma al sistema, Monje señaló que considera necesaria una revisión profunda del modelo vigente y manifestó su intención de estudiar a fondo el tema para presentar propuestas desde el Legislativo.

“Es necesaria, y espero tener la sabiduría pertinente para hacer los aportes que sean necesarios para que los huilenses y los colombianos tengamos una salud de calidad y, sobre todo, con oportunidad”.

También se refirió a las dificultades que ha tenido el trámite de la reforma en el actual periodo legislativo, señalando que las diferencias entre el Gobierno Nacional y el Congreso han afectado la posibilidad de llegar a consensos.

“Cuando no hay conciliación entre el Gobierno y el poder legislativo, es muy difícil llegar a puntos de acuerdo”.

Otro de los temas abordados fue la salud mental, área en la que aseguró que el departamento presenta un déficit importante, especialmente en disponibilidad de camas psiquiátricas y atención especializada.

“Revisamos cifras del DANE y tenemos muy pocas camas de psiquiatría. Además, la salud mental no solo tiene que ver con temas psiquiátricos, también con duelos, pérdidas económicas y laborales”, señaló.