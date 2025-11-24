Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: Colombia registra 417 feminicidios en 2025

Según la Defensoría, en el primer semestre de 2025 se documentaron 417 feminicidios y 256 intentos de feminicidio en todo el país.

El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es una fecha proclamada por la ONU para visibilizar, denunciar y enfrentar todas las formas de violencia que afectan a mujeres y niñas en el mundo. Esta conmemoración recuerda el legado de las Hermanas Mirabal, activistas dominicanas asesinadas en 1960 por la dictadura de Trujillo, cuyo crimen se convirtió en un símbolo global de resistencia. Su historia impulsa cada año un llamado a la acción y a la reflexión sobre las violencias visibles e invisibles que aún persisten.

Según la Defensoría del Pueblo en Colombia, el primer semestre de 2025 se documentaron 417 feminicidios y 256 intentos de feminicidio en todo el país. Estas cifras evidencian un crecimiento sostenido de la violencia extrema contra las mujeres. Además, muestran la urgencia de fortalecer rutas de atención y mecanismos de protección efectivos.

‘’En Colombia persisten formas de violencia poco visibilizadas, especialmente en el trabajo y en las relaciones de pareja, donde pese a casos mediáticos aún no existe una verdadera sensibilización. Este desconocimiento dificulta reconocer dinámicas de maltrato. Las secuelas emocionales incluyen baja autoestima y aislamiento. En muchos casos, estas heridas derivan en trastornos como ansiedad, depresión o estrés postraumático’’, comentó Yaira Arias, Neuropsicóloga y vocera de Adipa, plataforma de educación online para psicólogos.

Y es que, de acuerdo a datos de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá, hasta mayo de 2025 se registraron 9.695 atenciones por violencia psicológica, una cifra que evidencia la magnitud de un problema que suele permanecer oculto en la vida cotidiana. Estos casos reflejan cómo el maltrato emocional continúa siendo una de las formas de violencia más frecuentes y menos denunciadas, pese a su profundo impacto en la salud mental y el bienestar de las mujeres.

De esta manera, Arias agrega que, “son formas de violencia que se ocultan en relaciones poco funcionales basadas en dependencia afectiva y baja autoestima, lo que facilita que parezcan “normales”. Esto agrava el daño emocional y puede escalar a agresiones físicas. Identificarlas exige amor propio y límites personales claros. Frases como: “lo hice porque tú lo provocaste” son un indicador importante a tener en cuenta’’, agregó la vocera de Adipa.

Para finalizar, este 25 de noviembre recuerda que la prevención y la protección requieren esfuerzos constantes y articulados. Reconocer señales, buscar orientación oportuna y promover entornos seguros son pasos esenciales para transformar realidades. La eliminación de cualquier forma de agresión contra las mujeres no es solo una meta institucional, sino un compromiso social que debe mantenerse.