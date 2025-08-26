Día del Gamer: Estos son los videojuegos que más compran los colombianos

El 29 de agosto se celebra en todo el mundo el Día del Gamer. Durante el primer semestre de 2025, los videojuegos se posicionaron como los productos más comprados entre todas las categorías.

El Día Mundial del Gamer no es solo una excusa para encender la consola o la PC: es una fecha para celebrar a una comunidad que crece a toda velocidad en Colombia.

Y las cifras lo confirman: según datos de Tiendanube, la categoría Gamer creció un 65% en órdenes de compra en el último año, mostrando que cada vez más colombianos se suman a esta experiencia que combina entretenimiento, tecnología y estilo de vida.

En esta fecha, Tiendanube, la plataforma líder en comercio electrónico para emprendedores y pymes en Latinoamérica, comparte datos exclusivos sobre cómo compran y qué prefieren los gamers colombianos.

Los 5 videojuegos más comprados por los colombianos en el último año:

Call of Duty en sus diversas versiones. Crash Team Racing en diversas versiones. EA Sports FC God of War en sus diversas versiones. Grand Theft Auto

El ticket promedio que gastan los colombianos en artículos gamer: $76.087

Además de en videojuegos, los colombianos invierten en audífonos, artículos para celulares y mouses inalámbricos, demostrando que el mundo gamer va mucho más allá del juego en sí: es un universo donde convergen tecnología, diseño y comunidad.

«En Colombia, el mundo gamer está escribiendo su mejor partida. No se trata solo de jugar, sino de vivir una experiencia completa que incluye tecnología, diseño y comunidad. El comercio electrónico está permitiendo que esta pasión llegue más lejos que nunca y que los emprendedores locales también se sumen a la tendencia«, afirmó Augusto Otero, Latam Expansion Head en Tiendanube.

En Tiendanube creemos que detrás de cada compra gamer hay una historia: la de un jugador que vive su pasión y la de un emprendedor que hace posible esa experiencia. Este Día Mundial del Gamer es también un reconocimiento al talento y creatividad local, que cada día sube de nivel junto a su comunidad. Porque en el mundo gamer, siempre hay una próxima partida por jugar.