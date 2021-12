¡Cuidado, son manguitos!

En los recientes días hemos visto como el Pacto Histórico ha comenzado a llenar los posibles candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República con candidatos provenientes de todos los partidos políticos; la pregunta que hay que hacerse a raíz de esto es: ¿las bases, los líderes y los jóvenes que han apoyado la aspiración de Gustavo Petro a la presidencia desde hace cuatro años están de acuerdo con ello?

La respuesta es clara y negativa; con un simple vistazo o sondeo a las redes sociales cuando se anuncia un candidato sin la simpatía de los lideres del Pacto Histórico; por ejemplo; la reacción al anuncio de Alfredo Saade, o Luis Pérez, quienes harán parte del Pacto Histórico para llegar a la presidencia; esto, sin nombrar otros integrantes que ocuparán las listas al Senado y la Cámara de Representantes como el caso de Agmeth Escaf.

La indignación se presenta cuando se anuncia primero a Alfredo Saade, quién promulga los ideales religiosos de las iglesias cristianas, las ideas conservadoras y la represión de derechos[1]; un tipo muy alejado de los ideales progresistas como la libertad y la igualdad[2]. Después vino Luís Pérez el señor Orión, quien siendo alcalde de la eterna primavera respaldó bajo su gobierno la incursión de “militares” a la Comuna 13 de Medellín, dejando a su paso 71 personas muertas, 17 homicidios por parte de la Fuerza Pública, denuncias de 105 desaparecidos forzadamente y 80 civiles resultaron heridos; justificando su actuar así: “Yo estaba de alcalde de Medellín cuando ocurrió lo que yo llamo la pacificación de la comuna 13”[3].

Si esto continúa, me refiero a la inclusión de individuos que no estén alineados con las bases de progresismo, el futuro de Gustavo Petro terminará siendo nuevamente Senador por descarte; hace cuatro años, botaba arengas en sus discursos manifestando que hay que derrotar a la clase política tradicional, pero hoy los recibe; permitiendo el todo vale; capturando a como de lugar votos, sin importar la opinión de las bases; convencido que los podrá derrotar en una consulta; pero ¿estaría usted señor Petro de acuerdo en recibir los votos de personas que no están de acuerdo con las políticas que usted pregona, votos posiblemente comprados, votos posiblemente amarrados, votos que no serán como los ocho millones que tuvo hace cuatro años?

Dentro del Pacto Histórico no caben todos; como lo ha insinuado Gustavo Petro; quien ha manifestado que todas las personas que quieran hacer parte del Pacto Histórico están bienvenidas, con lo que no estoy de acuerdo porque el pasado así lo indica; hace cuatro años, un candidato por el Partido Alianza Social Independiente -ASI- el señor Jonathan Pérez con el seudónimo “Manguito”, se hizo elegir Senador con los postulados del progresismo y la lista Decentes; pero una vez posesionado como Congresista volteo sus ideales al uribismo, cambió sus ideales por Gobiernista; lo cual genera el verdadero temor de quienes realmente quieren un cambio, ya que al no contar con líderes de base y líderes con principio progresistas se corre con el temor de una defraudación electoral.

Finalmente, no puedo dejar pasar la lucha entre Agmeth Escaf y el abogado penalista Miguel Ángel del Río, quienes pelean por tener su nombre en el primer lugar de la lista a la Cámara de Representantes por el Departamento del Magdalena; a lo que tengo que decir que solo el abogado del Río cuenta con los títulos necesarios para poder encabezar esa lista, un tipo de principios, de ley, pero sobre todo con la inteligencia argumentativa para pelear en el Salón Elíptico por los derechos de los magdalenenses.

Señor Petro no decepcione la confianza de ocho millones de Colombianos que votaron por usted, es mejor tener esos votos a tener diez con manchas o de dudosa reputación.

—

Por: Felkin Ramírez Yepes – felkinramirez@gmail.com

Twitter: @FELKINRA

—

Fuentes:

[1] https://www.infobae.com/america/colombia/2021/11/03/alfredo-saade-el-religioso-y-nuevo-aliado-de-petro-corto-pelota-de-plastico-y-oro-para-que-se-secara-el-coronavirus/

[1] https://economipedia.com/definiciones/progresismo.html

[1] https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/luis-perez-gutierrez-defiende-la-operacion-orion-yo-la-llamo-la-pacificacion-de-la-comuna-13

[1] https://www.infobae.com/america/colombia/2021/11/03/alfredo-saade-el-religioso-y-nuevo-aliado-de-petro-corto-pelota-de-plastico-y-oro-para-que-se-secara-el-coronavirus/

[2] https://economipedia.com/definiciones/progresismo.html

[3] https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/luis-perez-gutierrez-defiende-la-operacion-orion-yo-la-llamo-la-pacificacion-de-la-comuna-13