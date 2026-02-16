Cuando la Toga frena la dignidad: ¿legalidad sin prevalencia del mínimo vital?

El Gobierno expidió el decreto que fijaba el salario mínimo vital para 2026 con un incremento del 23,7%, argumentando la necesidad de proteger el poder adquisitivo y reducir brechas históricas. El Consejo de Estado, mediante auto, suspendió provisionalmente el acto, invocando posibles inconsistencias frente a los parámetros definidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-815 de 1999.

Desde el punto de vista competencial, el Consejo de Estado puede suspender actos administrativos cuando advierta una eventual infracción del ordenamiento. Esa facultad es clara. Lo que está en discusión no es su competencia, sino la coherencia del análisis realizado frente al alcance real de la sentencia C-815 de 1999.

¿Qué quiso realmente la Corte Constitucional en esa providencia? La C-815 de 1999 no estableció una fórmula matemática rígida ni un techo porcentual inamovible. Lo que hizo fue precisar que el salario mínimo debe fijarse con base en criterios constitucionales y legales: inflación, productividad, contribución de los salarios al ingreso nacional y protección del poder adquisitivo, dentro de un marco de concertación. Pero, sobre todo, subrayó un concepto clave: la prevalencia de la protección del trabajador y de su mínimo vital como expresión del Estado social de derecho.

La palabra “prevalencia” no es un adorno retórico. En la arquitectura constitucional colombiana, implica que ciertos principios como, la dignidad humana, el trabajo en condiciones justas y la garantía del mínimo vital deben tener primacía interpretativa cuando entran en tensión con otros valores, como la libertad económica o la estabilidad empresarial. La Corte no ordenó ignorar la productividad ni la sostenibilidad, pero sí dejó claro que el salario mínimo no puede desnaturalizarse como instrumento de protección social.

El auto que suspendió el decreto enfatizó la necesidad de observar los criterios técnicos definidos por la sentencia, pero omitió desarrollar el alcance de esa prevalencia constitucional. Al centrarse en la posible falta de motivación o en la ponderación de variables económicas, dejó en segundo plano la jerarquía axiológica que la Corte quiso resaltar: el salario mínimo es ante todo un mecanismo de garantía de derechos fundamentales.

Esta omisión no es menor. La C-815 de 1999 exige considerar simultáneamente productividad e inflación, sí, pero dentro de un marco donde la finalidad protectora prevalece. No se trata de que cualquier aumento sea válido, sino de que el análisis no puede vaciar de contenido la dimensión social del salario mínimo. Un incremento del 23,7% puede debatirse económicamente; lo que no puede hacerse es analizarlo exclusivamente desde la óptica de la estabilidad macroeconómica, desconectándolo del mandato de dignidad.

Aquí aparece también la tensión entre la teoría del hecho cumplido y la del derecho adquirido. Si el decreto ya estaba vigente y generando efectos prácticos, ¿la suspensión desconoce situaciones consolidadas? Desde el plano técnico, podría argumentarse que el salario mínimo futuro es una expectativa y no un derecho adquirido hasta su causación efectiva. Pero en el contexto del mínimo vital, esa expectativa tiene una dimensión material inmediata: millones de hogares organizan su subsistencia en función de ese ingreso.

¿Puede una familia sobrevivir con $2.000.000 en Colombia? Basta observar el costo promedio de vivienda, alimentación y transporte para entender que el margen es estrecho. En ese contexto, la discusión sobre porcentajes no es abstracta. Es la diferencia entre cubrir o no necesidades básicas.

Por eso resulta inquietante que, en el debate público, algunos actores políticos que meses atrás cuestionaban el aumento hoy lo defiendan sin una explicación técnica consistente. Cambiar de posición no es en sí mismo reprochable; hacerlo sin coherencia argumentativa sí afecta la credibilidad institucional.

El empresariado, por su parte, advierte riesgos para el empleo formal. Esa preocupación merece análisis serio. Pero el espíritu constitucional no es igualar por lo bajo. Es elevar a quienes están en condiciones precarias. El salario mínimo no es un privilegio; es un piso de dignidad.

El Consejo de Estado cumple una función esencial de control. Nadie discute su potestad de suspender actos cuando advierte posibles infracciones. Sin embargo, el ejercicio de ese control debe integrar de manera completa el marco interpretativo fijado por la Corte Constitucional. La sentencia C-815 de 1999 no es solo un catálogo de variables técnicas; es una reafirmación de la prevalencia del mínimo vital y de la dignidad del trabajador.

En un Estado social de derecho, la legalidad y la justicia social no pueden caminar por carriles separados. El reto no es escoger entre estabilidad económica y protección laboral, sino armonizarlas bajo la prevalencia de los derechos fundamentales. Esa fue la intención de la Corte en 1999. Cualquier análisis que omita ese eje central corre el riesgo de desdibujar el sentido constitucional del salario mínimo vital.

P.D. Proclamamos un Estado social de derecho, pero cuando la dignidad choca con la toga, los derechos sociales siguen esperando su verdadera prevalencia.

—

Por: Faiver Augusto Segura Ochoa

Twitter -X: @faiver_segura