Cruz Verde fue premiada por la Fundación Internacional ORP gracias a su programa de prevención de accidentes laborales

Durante el primer trimestre de 2025, en Colombia se presentaron 127.065 accidentes laborales.

El reconocimiento se dio gracias al programa “Olimpiadas de la Prevención”, encaminado a la reducción y prevención de accidentes laborales.

En el marco del XXV Congreso Internacional ORP (Occupational Risk Prevention), uno de los eventos más relevantes en el mundo para promover las mejores prácticas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Cruz Verde, empresa líder en el sector de retail farmacéutico colombiano, fue premiada por su excelente manejo de riesgos, gracias a su programa “Olimpiadas de la Prevención”, encaminado a la reducción y prevención de accidentes laborales.

La distinción fue otorgada por la Fundación Internacional ORP, institución comprometida con la prevención de accidentes laborales. Los Reconocimientos Empresariales ORP se instauraron hace once años con el fin de galardonar a profesionales y empresas por su implicación, labor y resultados en beneficio de la prevención de riesgos en el entorno laboral.

En Colombia, durante el primer trimestre de 2025, se presentaron 127.065 accidentes laborales.[1] En este contexto, el programa “Olimpiadas de la Prevención” de Cruz Verde se consolidó como una estrategia innovadora para promover la Seguridad y Salud en el Trabajo al interior de la compañía. Mediante un enfoque lúdico y vivencial compuesto por retos, juegos, situaciones simuladas y actividades prácticas, la iniciativa involucró de manera directa a colaboradores y líderes en todo el país, promoviendo entornos laborales más seguros, saludables y colaborativos.

El programa también combinó acciones para abordar de manera integral riesgos de carácter psicosocial y cardiovascular. Para ello, se desarrollaron actividades que promueven el trabajo en equipo, la resolución de problemas bajo presión y la gestión positiva del estrés. Así mismo, se incorporaron ejercicios físicos controlados, junto con la difusión de información práctica sobre hábitos de vida saludable, nutrición y control de factores de riesgo.

“En Cruz Verde la Seguridad y la Salud en el Trabajo es un compromiso inquebrantable. Este reconocimiento es el resultado de un trabajo constante, innovador y colaborativo para proteger a quienes hacen posible la labor diaria de nuestra compañía. Gracias a la Fundación ORP por inspirarnos a seguir siendo líderes en la gestión de riesgos laborales en el sector de retail farmacéutico”, afirmó Julio César Martínez, presidente de Cruz Verde Colombia.

Con este logro, Cruz Verde reafirma su compromiso de seguir innovando y compartiendo experiencias que inspiren a otras organizaciones a priorizar el bienestar laboral como parte integral de su estrategia empresarial.

—

[1] Consejo Colombiano de Seguridad (27 de junio de 2025). 89 personas perdieron la vida por causas asociadas al trabajo en el primer trimestre de 2025. Recuperado de https://ccs.org.co/89-personas-perdieron-vida-causas-trabajo/