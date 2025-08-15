Crece la adopción de estándares de sostenibilidad en el sector constructor en Tolima y Huila

El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) está en Ibagué con su Gira por la Sostenibilidad, un espacio de formación y sinergia que reúne a actores del sector para resaltar la importancia de integrar la sostenibilidad desde la etapa de diseño de los proyectos, con el apoyo de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Tolima, la Cámara de Comercio de Ibagué, aliados regionales y representantes de empresas de la región.

Los departamentos de Tolima y Huila registran avances significativos en la adopción de prácticas de construcción sostenible, con más de 435 mil metros cuadrados de vivienda verificada bajo el estándar CASA Colombia, una certificación con estándares internacionales adaptados al contexto local que evalúa criterios como eficiencia energética, uso responsable del agua y condiciones que favorecen la salud y el bienestar de las personas. Estas certificaciones aseguran que las edificaciones optimicen el uso de recursos, reduzcan costos de operación y ofrezcan entornos más saludables para sus ocupantes.

El Tolima ya cuenta con 3.784 unidades residenciales y 223.801 metros cuadrados registrados bajo CASA Colombia. El departamento del Huila, por su parte, alcanza 2.341 unidades y 211.545 metros cuadrados registrados en este sistema, de los cuales 32.446 metros cuadrados ya completaron el proceso y cuentan con certificación final.

A estos resultados se suman proyectos con sello internacional LEED, el sistema más reconocido en el mundo para medir el desempeño ambiental integral de edificaciones y comunidades. Entre ellos sobresale, en Ibagué, el proyecto Arboleda del Campestre El Zorro, de Constructora Bolívar, el primer desarrollo que integra vivienda de interés social certificado bajo LEED para Comunidades.

El reconocimiento a estas prácticas también se ha reflejado en premios nacionales. En el Premio del Público Proyecto Sostenible 2025, el proyecto Condominio Trento, certificado en diseño, de A+C Constructora en Neiva, obtuvo el primer lugar, mientras que Torres de Magdalena, de Constructora León Aguilera, recibió el tercer puesto.

Este 13 de agosto, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) y aliados regionales como la Sociedad Colombiana de Arquitectos Tolima y la Cámara de Comercio de Ibagué realizan en la capital tolimense la Gira por la Sostenibilidad, un espacio académico y de networking para impulsar el diseño sostenible en la región.

La jornada reúne a arquitectos, constructores, diseñadores, consultores, academia, entidades públicas y la participación de Pintuco, Vidrio Andino, Fiberglass, Deceuninck, Metalflex y Vitelsa, para compartir experiencias sobre el uso de materiales con atributos de sostenibilidad, la aplicación del proceso integrativo y la importancia de la bioclimática en los proyectos.

“Desde nuestro rol como articuladores del sector, percibimos un interés creciente por parte de las empresas y profesionales de la región en adoptar prácticas y materiales sostenibles. Sin embargo, a menudo asocian la sostenibilidad con costos elevados. Consideramos clave socializar los incentivos tributarios existentes para motivar y acelerar esta adopción. Entendemos la importancia de generar una mentalidad y cultura enfocadas en la sostenibilidad”, afirmó Pablo Alberto Martínez, de la Cámara de Comercio de Ibagué y Clúster de Construcción.

Así mismo, Luis Felipe Ospina Márquez, Especificador de proyectos en Deceuninck, destaca que “en Colombia, se han venido implementando regulaciones e incentivos que promueven la construcción sostenible, y en distintas regiones del país este enfoque ha ganado fuerza. Por ejemplo, en Ibagué ya se está desarrollando el mapa estratégico del ruido, una herramienta técnica que permite a los nuevos proyectos incorporar medidas de mitigación acústica dentro de las viviendas. Esta iniciativa representa una gran oportunidad para nuestros productos, ya que los constructores deben prestar especial atención a los sistemas de ventanas que utilizan” .

Y agregó que “en Neiva, constructoras como A+C han adoptado la certificación Casa Colombia, y el uso de nuestros perfiles para ventanas les ha permitido acceder a beneficios tributarios, además de lograr un excelente desempeño en eficiencia energética”.

Por su parte, Angélica Ospina, directora ejecutiva del CCCS, agrega que “la región Tolima–Huila es un territorio comprometido y con gran potencial para liderar la transformación hacia la sostenibilidad.

Este año hemos fortalecido nuestra presencia y esfuerzos en la zona, impulsando conversaciones en torno a política pública, el desarrollo de capacidades de los actores y la articulación entre ellos, convencidos de que, a partir del fortalecimiento de estos frentes, se puede avanzar de forma acelerada hacia entornos que generen beneficios para el planeta, las personas y las comunidades.

En el contexto nacional, Colombia cuenta con más de 690 proyectos registrados bajo LEED, 2.201 hectáreas de comunidades registradas en LEED for Communities y más de 76 mil viviendas bajo CASA Colombia.