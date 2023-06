“CorpoSanpedro estaría siendo puesta a disposición del candidato del gobernador”: diputada Sandra Hernández

En la plenaria de la Asamblea Departamental, diputada Sandra Hernández hizo serios cuestionamientos a la directora del Festival, Adriana Rojas.

La diputada Sandra Hernández denunció que desde CorpoSanpedro, la entidad que tiene como misión promover la cultura y el turismo del departamento de Huila, se está adelantando proselitismo político.

Las afirmaciones de Hernández fueron hechas durante su intervención en el debate de control político a la Corporación del Festival, realizado en la plenaria de la Asamblea Departamental, con la presencia de la directora, Adriana Rojas, así como de gestores culturales.

Hernández aseguró que los parejos del Sanjuanero y sectores culturales están siendo presionados para que organicen reuniones al candidato Rodrigo Villalba.

Pero la diputada Hernández fue más allá y precisó que no se puede aceptar que si desde el año pasado la Asamblea aprobó recursos suficientes para organizar unas festividades con altura, lo que se está viendo es improvisación.

“Nos preocupa que decenas de gestores de los diferentes sectores culturales del departamento así como de representantes del folclor han expresado que no están siendo tenidos en cuenta”, señaló Hernández.

Agregó que minutos antes del debate recibió varios mensajes de bailarines y otros artistas según los cuales, en Corposanpedro se está manejando los preparativos del Festival, con lo que llamaron ‘rosca’ e incluso algunos hablaron hasta de presuntos favores sexuales.

“Me dicen que están manipulando para poder acceder a un cupo como parejo, no sé si usted (Adriana Rojas) lo sepa. Y no solo eso, porque mi wathsapp está lleno de mensajes en los que me dicen, que usted ayudó a convocar a diseñadores, bailarines y algunos creativos a una reunión política con el candidato del gobernador”, explicó Hernández.

Afirmó que ante esta situación, entregará las pruebas correspondientes de las denuncias, ante los organismos de control y concluyó diciendo que le cuesta creer que la directora de CorpoSanpedro, Adriana Rojas se esté prestando para utilizar la necesidad de algunos para hacer campaña política y menos con los gestores culturales y las festividades del departamento.