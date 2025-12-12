Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura para el alcalde de Rivera, Huila

En sentencia de Segunda instancia, la sala de lo contencioso administrativo, sección primera del consejo de Estado, revocó la sentencia del 19 de diciembre de 2024, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Huila que mantenía al alcalde de Rivera, Luis Humberto Alvarado, en su cargo.

En su lugar, decretó la pérdida de investidura como mandatario, pues argumenta que incurrió en una inhabilidad, al ser elegido concejal en el municipio de Rivera, Huila, para el período constitucional 2020-2023.

Según el Consejo de Estado, Alvarado Guzmán, estaba inhabilitado por tener vínculo en primer grado de consanguinidad con un funcionario que dentro de los 12 meses anteriores ejerció autoridad civil, política o administrativa en el municipio en el que resultó elegido, esto le impedía inscribirse como candidato y ser elegido concejal del municipio de Rivera, porque su madre, Nidia Guzmán, en su condición de rectora de la Universidad Surcolombiana, ejerció autoridad administrativa dentro de los doce (12) meses anteriores a su elección (desde el 4 de octubre de 2018 hasta el 19 de febrero de 2019).

La sentencia quedó ejecutoriada y el expediente será devuelto al Tribunal de origen.

Ver aquí la sentencia de Segunda instancia:

31_Sentencia_16PI20240020802EFRAI_0_20251211085421503

—

Información: https://laultima.com.co/