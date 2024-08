Conmovedora despedida de la perrita de Javier Acosta, el hombre que se practicará la eutanasia, y ahora decide dar en adopción a Katy

La organización ‘Adopta un Buen Amigo Chan’ se encargará de encontrarle un buen hogar.

Este viernes 30, al mediodía, Javier Acosta, será sometido a eutanasia, con apenas 36 años, debido a una dura infección con la que ha luchado durante cinco años se ha extendido por su cuerpo.

Javier, fiel hincha de Millonarios, ha recibido el apoyo y afecto de miles de personas, así como del futbolista Falcao.

Por esta razón, Katy quedará en manos de la La fundación ‘Adopta un Buen Amigo Chan’, para hallar un nuevo hogar.



“Desafortunadamente, hace unas semanas me explicaste lo que te sucedía… me dijiste que pronto ya no estarías para acompañarme al parque, que nuestras tardes de fútbol terminarían y que tu mano, que me daba las mejores caricias, ya no estaría. Me prometiste que cuidarías de mí desde el cielo… qué irónico, pensé que yo sería la primera en partir. Mientras llorabas, entendí todo perfectamente y supe que encontrarías un hermoso lugar para mí hasta que encontrara un nuevo humano, ojalá tan especial y amoroso como tú»: este es el emotivo mensaje de despedida que publico la fundación, junto a una foto de Katy.