Con gran éxito se llevó a cabo la primer cabalgata del Festival del Bambuco

Más de 500 caballos participaron en el evento, garantizando el bienestar animal con estrictos controles veterinarios.

La primera, de seis cabalgatas programadas en el marco del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, se realizó este domingo, destacando el compromiso con la protección animal. Corposanpedro, como operador de las cabalgatas, garantizó el bienestar de los equinos a través de rigurosas inspecciones veterinarias.

Adriana Rojas, directora ejecutiva de Corposanpedro, lideró un equipo de veterinarios que revisó a cada caballo antes del desfile, asegurando que todos los participantes estuvieran en óptimas condiciones físicas. Se proporcionaron bebederos a lo largo del recorrido y asistencia veterinaria para cualquier requerimiento.

Durante la inspección, se detectó un caso de maltrato animal en el que un caballo con una herida fue cubierto con aerosol para ocultarla. El equipo veterinario impidió la participación de este ejemplar en la cabalgata, reafirmando el compromiso con el bienestar animal.

Cabe destacar que de igual manera se dio estricta vigilancia para cumplir con todos los requisitos solicitados por el comité organizador de las cabalgatas, como por ejemplo el no consumo de bebidas embriagantes, la no participación de menores de edad y el no porte de ningún tipo de armas, entre otros factores que garantizaron la seguridad y el buen desarrollo de este evento.

«Nuestra prioridad es garantizar que todos los animales que participan en las cabalgatas sean tratados con respeto y dignidad. No toleraremos ninguna forma de maltrato animal», afirmó Adriana Rojas, directora ejecutiva de Corposanpedro.