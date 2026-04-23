28 voces, un solo latido: SAYCO se toma el Festival Vallenato

La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO) destaca con especial orgullo la amplia y significativa participación de sus socios en la categoría de Canción Vallenata Inédita en el marco del 59° Festival de la Leyenda Vallenata, que se realizará del 29 de abril al 2 de mayo en Valledupar.

Este año, los compositores afiliados a la Sociedad se consolidan como protagonistas del certamen, llevando al escenario nuevas historias, sonidos y emociones que fortalecen la tradición del vallenato, en una edición que rinde homenaje al emblemático Binomio de Oro de América y reafirma el valor de la creación autoral en uno de los festivales más importantes del mundo.

Con una nutrida representación de compositores provenientes de distintas regiones del país, SAYCO se hace presente con obras que recorren los cuatro aires tradicionales del vallenato: paseo, merengue, son y puya, evidenciando la riqueza cultural, la diversidad de historias y el profundo sentimiento que caracteriza a los creadores colombianos.

En el aire de paseo, nueve socios dirán presente con sus composiciones: Augusto Enrique Ariza Molina con ‘Las tres memorias’ (San Juan del Cesar, La Guajira); Elbert de Jesús Araújo Daza con ‘Nostalgia de ayer’ (Valledupar, Cesar); Diana Marcela González Becerra con ‘Un acordeón en manos de una mujer’ (Bucaramanga, Santander); Carlos Alfonso Padilla Ospino con ¨Mujeres en el vallenato (Barranquilla, Atlántico); Pedro Alcibíades Otálora García con ‘El viajero del tiempo’ (Valledupar, Cesar); Alexander Maestre Oñate con ‘Florecen mis sueños’ (La Paz, Cesar); José Trinidad Rincón Montañez con ‘El silencio de un canto’ (Aguachica, Cesar); César Julio Blanco Ospino con ‘El regreso del poeta’ (Valledupar, Cesar); y José Guillermo Maestre Díaz con ‘¿Y mientras qué?’ (Barranquilla, Atlántico).

En el aire de merengue, nueve compositores competirán con sus obras: Farid Escobar Pinedo con ‘Su majestad el merengue’ (Santa Marta, Magdalena); Héctor Manuel Chávez Peña con ‘Vallenato capital’ (Chía, Cundinamarca); Éibar Rafael Gutiérrez Barranco con ‘Vengo a rendir cuentas’ (Valledupar, Cesar); Elizabeth Ávila de la Ossa con ‘La eterna inédita’ (Valledupar, Cesar); Jeiman Jesús López Casicote con ‘Cómo olvidarte Valledupar’ (Villanueva, La Guajira); Luis Alberto Prado Rengifo con ‘El nacimiento’ (Sahagún, Córdoba); y Álvaro Molina Silva con ‘Mi canto de la Sierra’ (Urumita, La Guajira); Faustino José de la Ossa Pineda con ‘Un regalo de Dios’ (Sincé, Sucre) Almes José Granados Cuello con ‘El vallenato es de todos’ (Valledupar, Cesar)

Por su parte, en el aire de son, cinco socios aportan su talento: Andrés Guillermo Pereira Vega con ‘El folclor vallenato’ (Cartagena, Bolívar); William Luis Borja Ríos con ‘Vivo enamorado del Valle’ (Colosó, Sucre); Fredis Chávez Mier con ‘Y no pasa nada’ (Chimichagua, Cesar); Luis Carlos López Baquero con ‘Cuéntenle a mis nietos’ (Manaure, Cesar); y Álvaro Olimpo Pérez Vergara con ‘Esta canción es mía’ (Maicao, La Guajira).

Finalmente, en el aire de puya, cinco composiciones representan la fuerza y tradición del género: Armando Rafael Gil Gamarra con ‘El consejo’ (Corozal, Sucre); Eduardo Fernán Arroyo Suárez con ‘Conservo mi tradición’ (Pueblo Nuevo, Córdoba); Fredis Chávez Mier con ‘Cucayo’ (Chimichagua, Cesar); Marcelino Enrique Guerra Maestre con ‘Miel de abeja’ (Valledupar, Cesar); y Luis Carlos De León Rodríguez con ‘Ni segundo, ni tercero’ (Cartagena, Bolívar).

Las competencias iniciarán con la primera ronda de Canción Vallenata Inédita el jueves 30 de abril a partir de las 8:00 a.m. en el emblemático Coliseo de Ferias Pedro Castro Monsalvo. La emoción continuará el viernes 1 de mayo con la segunda ronda, en el mismo escenario, donde los compositores buscarán avanzar y conquistar al jurado con la autenticidad de sus letras y melodías.

Para SAYCO, esta participación no solo representa una cifra significativa de autores en competencia, sino una verdadera celebración del talento, la identidad y la vigencia del vallenato como patrimonio cultural. Cada canción inédita es una historia viva que conecta generaciones y proyecta al mundo la esencia de Colombia.

La Sociedad reafirma así su orgullo por sus creadores, quienes, con su talento inspirado en versos que salen del alma, continúan llevando su arte a escenarios de reconocimiento internacional como el Festival de la Leyenda Vallenata, demostrando que la música de autor sigue siendo el corazón que hace latir nuestra cultura.