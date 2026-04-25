Alejandro Concha, orgullo surcolombiano

Hay historias que no comienzan en grandes auditorios ni en universidades de élite. Comienzan casi siempre en casas humildes, en familias que hacen cuentas para que alcance, en jóvenes que entienden temprano que su única opción no es la más fácil, pero sí la más digna: la educación pública.

La Universidad Surcolombiana ha sido durante décadas ese puente silencioso. No promete caminos sencillos, pero sí abre puertas reales. Para muchos, para la mayoría, fue la única posibilidad de estudiar sin abandonar la tierra, sin romper del todo con las raíces, sin hipotecar el futuro antes de comenzarlo.

De allí egresó Alejandro Concha.

Su historia no es excepcional en el sentido épico que a veces se busca. Es, más bien, profundamente representativa. Origen humilde, sí, pero también una ambición académica que no se negocia, disciplina sin aplausos y resiliencia sin discurso. Alejandro entendió algo que no se enseña en los libros, que el talento sin constancia es apenas una promesa.

Alejandro fue amigo y compañero de carrera; iba unos semestres por debajo, pero eso no impidió forjar una gran amistad cuando él era interno y yo transitaba mi formación en cirugía general. Fue mi pupilo y yo fui testigo de una etapa en la que se empieza a definir quién se es en realidad. En esos años, en los que el cansancio se acumula y la incertidumbre pesa, Alejandro ya mostraba una claridad poco común, sabía hacia dónde iba y estaba dispuesto a pagar el precio.

Ese camino lo llevó primero a la medicina interna y luego a la gastroenterología. Pero más allá de los títulos, lo que construyó fue una trayectoria coherente. Hoy es jefe del servicio de gastroenterología de la Clínica del Country, uno de los centros hospitalarios más exigentes del país, y preside la Asociación Colombiana de Gastroenterología. No es un logro menor, es el resultado de años de trabajo sostenido, de decisiones difíciles y de una ética profesional que no se improvisa.

Pero esta columna no es solo sobre Alejandro. Es sobre lo que él representa.

Cada vez que un egresado de la universidad pública alcanza un puesto de liderazgo, no solo está cumpliendo un sueño personal, sino que también está validando un modelo. Está demostrando que el acceso a una educación de calidad no debería depender del origen socioeconómico y recordándonos que el mérito existe, pero que necesita condiciones para florecer.

En un país donde la discusión sobre lo público suele quedarse en la crítica fácil o en la indiferencia, conviene mirar estas historias con más atención. La universidad pública no es perfecta. Tiene limitaciones, tensiones, carencias. Pero también tiene algo que no siempre se puede medir; la capacidad de transformar vidas de manera profunda y silenciosa.

Alejandro Concha es, en esencia, un hijo de esa transformación.

Y tal vez por eso este reconocimiento no es un acto de nostalgia ni de romanticismo. Es un llamado a valorar lo que funciona, a defender lo que ha demostrado un impacto real, a no perder de vista que detrás de cada profesional que llega lejos hay una cadena de oportunidades que alguien, en algún momento, decidió sostener.

Porque, al final, lo que está en juego no es solo el destino de un estudiante, sino el futuro de un país que todavía necesita creer y demostrar que el talento puede nacer en cualquier lugar y siempre merece la misma oportunidad.

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Por: Adonis Tupac Ramírez Cuéllar

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