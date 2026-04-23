Rescatan animales silvestres del cautiverio en el Huila

Tras la incautación de varios animales silvestres, entre ellos, un mono churuco, guacamayas y loros que permanecían en condiciones inadecuadas, la CAM hizo un llamado a la ciudadanía de evitar el tráfico y la tenencia ilegal de estos especímenes.

Con fractura en su ala derecha, signos de desnutrición, bajo peso y deterioro en su plumaje ingresó a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, una guacamaya azul y amarilla (Ara ararauna).

El animal silvestre fue incautado por tenencia ilegal de fauna silvestre en un procedimiento realizado entre la CAM y la Policía Ambiental.

“A la CAM llegó un ave que evidenciaba signos de desnutrición asociados a una alimentación inadecuada en el tiempo que permaneció en cautiverio. Durante la valoración inicial, también identificamos plumas maltratadas y desgastadas, una condición asociada a estrés prolongado y manejo inadecuado”, aseguró Camila Gómez Chávarro veterinaria de la CAM, quien agregó que “el ave presenta una fractura en el ala derecha, cuya causa aún no ha sido establecida, pero que compromete su movilidad y capacidad de vuelo”, sostuvo.

Actualmente, el ejemplar permanece bajo cuidado médico veterinario, recibiendo atención integral, soporte nutricional y estudios diagnósticos que permitirán definir su proceso de recuperación y pronóstico funcional.

Así mismo en el corregimiento de El Caguán en el municipio de Neiva se realizó la incautación de dos loras frente amarilla y dos pericos reales, en un trabajo articulado entre la CAM y la Policía Nacional.

Víctimas del tráfico

Pero estos no son los únicos casos reportados en los últimos días, la CAM a través de su Dirección Territorial Sur y el grupo de la RedCAM, adelantó un operativo tras denuncias ciudadanas que permitió el rescate de cuatro animales silvestres mantenidos en condiciones inadecuadas: Se trata de una cría de mono churuco (Lagothrix lagothricha), una guacamaya roja (Ara macao) y dos loros frente amarilla (Amazona ochrocephala).

De acuerdo con el equipo técnico, las aves presentaban mutilaciones en sus alas, una práctica ilegal que busca impedirles el vuelo y facilitar su permanencia en cautiverio. Además, todos los ejemplares evidenciaban mala condición corporal, consecuencia directa de dietas humanas que no suplen sus necesidades nutricionales naturales.

La fauna silvestre no es mascota

Desde la CAM se insistió en que al tener a los animales silvestres en una jaula o mutilar sus alas no solo vulneran el bienestar animal, sino que interrumpen funciones ecológicas esenciales.

“La fauna silvestre no es mascota”, instó a la ciudadanía la entidad, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a no participar, ni ser cómplice del tráfico ilegal y a reportar cualquier caso ante las autoridades competentes.

Los animales rescatados han iniciado procesos de rehabilitación clínica y biológica. Sin embargo, debido a las secuelas del cautiverio, algunos podrían no recuperar completamente sus capacidades para regresar a su entorno natural.

Afectaciones en los ecosistemas

Es por esto que la autoridad ambiental advirtió que la tenencia ilegal de fauna silvestre tiene efectos que van más allá del daño individual a los animales. La extracción de un animal silvestre de su hábitat no sólo es un delito, sino un golpe a la salud de los bosques.

Los primates, como el mono churuco, son los principales dispersores de semillas de árboles de gran tamaño, garantizando la renovación de los bosques. Por su parte, aves como las guacamayas y los loros son fundamentales para la regeneración forestal.