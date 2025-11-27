¿Cómo resolver los retos del Sistema de Salud?: AFIDRO y PROESA presentan una hoja de ruta para el futuro del sistema de salud

Reformar el INVIMA, rediseñar la metodología de cálculo de la UPC e implementar acuerdos de acceso administrado son algunas de las propuestas

El ejercicio consolida recomendaciones técnicas para el próximo Gobierno, útiles desde los primeros 100 días y a futuro, para fortalecer el Sistema de

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO), en alianza con el Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud de la Universidad Icesi (PROESA) presentó un documento dirigido a los candidatos a la Presidencia de la República para el periodo 2026–2030 mediante el cual se propone una hoja de ruta con medidas concretas para enfrentar los principales desafíos del Sistema de Salud en Colombia, con el objetivo de garantizar un acceso efectivo a tratamientos y servicios para los ciudadanos en un contexto de sostenibilidad financiera.

“Este ejercicio es el resultado de un proceso técnico y riguroso que consolida propuestas para los primeros 100 días del próximo gobierno, así como para el mediano y largo plazo. Las recomendaciones buscan fortalecer al Sistema desde una visión territorial, basada en evidencia y centrada en el paciente, y están organizadas en torno a las cuatro funciones esenciales: gobernanza, financiación, generación de recursos y prestación de servicios. Nuestro propósito es aportar una ruta clara y orientada a resultados que permita mejorar la organización de los servicios y garantizar un acceso real y oportuno a la salud para todos los colombianos”, señaló Victoria Eugenia Soto, directora de PROESA.

¿Cómo enfrentar el desfinanciamiento del Sistema de Salud?

El Sistema enfrenta un desfinanciamiento estructural que ya afecta el día a día de millones de personas: actualmente presenta un patrimonio negativo de $10,2 billones y una deuda acumulada de $5,2 billones con el sector farmacéutico. La raíz del problema es una UPC mal calculada, basada en datos incompletos: el Gobierno solo usó información de cuatro EPS que cubren al 25 % de la población, dejando una tarifa que no refleja los costos reales ni asegura los recursos mínimos del Sistema. Esto ha disparado las quejas en un 12 %, y las tutelas en un 44 % entre 2023 y 2024.

Para corregir el problema, la hoja de ruta propone rediseñar la metodología de la UPC con datos completos y confiables de todas las EPS, de modo que refleje los costos reales de la atención. La iniciativa incluye crear una Mesa Técnica Nacional con expertos, sociedades científicas, EPS, IPS, proveedores de tecnologías y pacientes para asegurar transparencia, así como establecer sanciones a quienes no reporten información de calidad y diseñar un fondo de saneamiento que permita saldar las deudas históricas del sector.

En esencia, se trata de garantizar un financiamiento justo y suficiente: sin recursos bien calculados, ninguna reforma podrá ofrecer calidad, acceso ni sostenibilidad.

¿Cómo asegurar que los medicamentos lleguen a tiempo a los pacientes?

Por su parte, el INVIMA atraviesa una crisis que ya limita el acceso a medicamentos en el país. La entidad enfrenta una crisis operativa y financiera, acumulación estructural de trámites (que hoy superan los 12.000) y un rechazo a medicamentos innovadores aprobados globalmente y usados por pacientes en más de 50 países del mundo: en 2025 42% en oncología y 50% enfermedades huérfanas. El resultado es crítico: miles de familias enfrentan enfermedades sin acceder a tiempo a los medicamentos que podrían