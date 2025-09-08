¿Cómo aumentar las ventas a través de las promociones?

En 2024, el comercio electrónico en Colombia movió $105,4 billones y superó los 511 millones de transacciones, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Esto se configura como una gran oportunidad para emprendedores

Las promociones bien planificadas permiten a los emprendedores atraer, retener y conectar con sus clientes aún por fuera de los grandes eventos de descuentos

Cuando las ventas se desaceleran o los clientes dejan de regresar, la causa no siempre está en el producto o en el mercado: muchas veces está en la ausencia de una estrategia de promoción bien planificada. La respuesta podría estar en algo que muchos emprendedores aún subestiman: tener una estrategia de promoción bien diseñada.

Aunque suele asociarse únicamente a descuentos, la promoción va mucho más allá de una rebaja ocasional. Se trata de una herramienta clave del marketing para generar visibilidad, estimular la demanda, conectar con las personas correctas y construir una marca que permanezca en la mente (y el corazón) de los clientes. En otras palabras: no se trata de vender por vender, sino de crear relaciones sostenibles y que perduren en el tiempo.

Este enfoque se vuelve aún más relevante si se tiene en cuenta que, según datos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), el comercio electrónico en Colombia creció un 26,7 % en 2024, alcanzando ventas por 105,4 billones de pesos, con más de 511 millones de transacciones. Para este 2025, se estima un crecimiento adicional del 19 % en el valor transaccional y del 18 % en el número de compras online.

“En Tiendanube creemos que cada negocio puede y debe crear sus propias fechas especiales. No se trata solo de esperar al Black Friday o a fechas masivas de consumo, sino de encontrar momentos relevantes para su comunidad y aprovecharlos con creatividad. Las promociones, bien pensadas, no son un gasto: son una inversión estratégica para crecer, fidelizar y construir marca durante todo el año”, afirmó Augusto Otero, Latam Expansion Head at Tiendanube.

¿Cómo empezar?

Una estrategia de promoción efectiva empieza por definir objetivos claros (¿quieres vender más, atraer nuevos clientes, fidelizar?), entender a tu público, elegir los canales adecuados y, lo más importante, medir y ajustar sobre la marcha. No todo se trata de bajar precios: también se trata de generar valor. Algunos otros consejos:

Hazlo simple: promociones claras son promociones efectivas. Si tienes que explicarlo mucho, no va a funcionar.

promociones claras son promociones efectivas. Si tienes que explicarlo mucho, no va a funcionar. Tu tienda también comunica: si hay algo en promoción, que se note. Un banner, una categoría especial, un correo atractivo.

si hay algo en promoción, que se note. Un banner, una categoría especial, un correo atractivo. No olvides medir: ¿cuántas personas llegaron gracias a esa campaña? ¿Cuántos compraron? Esa es la brújula.

En un escenario donde el comercio electrónico ya mueve más de 105 billones de pesos al año, las promociones no deben verse como un gasto, sino como una inversión estratégica. Planificarlas con intención permite aumentar visibilidad, impulsar ventas, fortalecer la conexión con los clientes y diferenciar a una marca en un entorno cada vez más competitivo.

Sin duda, las estrategias de promoción son acciones concretas —y planificadas— para captar la atención del público, aumentar el engagement, incentivar compras, mejorar la retención o lanzar productos. Son una de las cuatro patas del mix de marketing (producto, precio, plaza y promoción) y, como tal, deberían ocupar un lugar estratégico dentro del plan de cualquier negocio digital.