Comfamiliar Huila inició entrega del Kit Escolar

La entrega se realizará del 1 al 6 de diciembre en las agencias de Pitalito, Garzón, La Plata y Neiva.

Comfamiliar Huila inició la entrega del Kit Escolar 2026, un apoyo fundamental para miles de familias afiliadas que se preparan para el nuevo año académico. Los kits estarán disponibles en las agencias de Pitalito, Garzón, La Plata y Neiva, desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en jornada continua.

Para garantizar una atención más ágil, la Caja invita a los usuarios a consultar previamente si son beneficiarios a través del siguiente enlace https://comfa.link/p8zlw

De esta manera, cada familia podrá acercarse con la información confirmada y recibir su kit sin contratiempos. Para mayor información sobre requisitos generales https://comfamiliarhuila.com/entrega-del-kit-escolar-2026/

Durante estas jornadas, los asistentes también podrán acceder a orientación sobre los proyectos de vivienda que Comfamiliar Huila adelanta en diferentes municipios y/o adquirir el Credisubsidio de manera inmediata.