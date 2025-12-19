Comfamiliar Huila impulsa la inversión en vivienda con bono navideño

Comfamiliar Huila anunció un bono navideño de hasta $2.000.000 para la compra de vivienda, dirigido a los afiliados que realicen la separación de inmueble entre el 18 y el 30 de diciembre de 2025, en proyectos ubicados en Neiva, Garzón y Gigante.

La medida hace parte de la estrategia institucional de Comfamiliar Huila para promover el acceso a vivienda propia como una alternativa de inversión segura, especialmente en la temporada de fin de año, cuando los hogares reciben ingresos adicionales como la prima y buscan tomar decisiones financieras responsables. En este marco, se otorgará un bono navideño de hasta $2.000.000 para la compra de vivienda de interés social (VIS) y de hasta $1.000.000 para la adquisición de vivienda de interés prioritario (VIP).

Más allá del incentivo económico, el bono busca motivar a las familias huilenses a concebir la vivienda como un proyecto de vida, que ofrece estabilidad, construcción de patrimonio y una oportunidad real de valorización a mediano y largo plazo, gracias a la ubicación estratégica de los proyectos y al desarrollo urbanístico de los municipios donde se encuentran.

“Queremos que nuestros afiliados y la población en general vean esta temporada no solo como una época de gasto, sino como una oportunidad para invertir en su futuro. La vivienda propia es una decisión que transforma la vida de las familias y fortalece su seguridad económica a largo plazo”, afirmó Juan Carlos Carvajal Rodríguez, director de Comfamiliar Huila.

Los proyectos habilitados son Ciudadela de la Felicidad en Neiva; Torres de Comfamiliar Huila y Ciudadela Los Arrayanes en Garzón; y Villa Claudia en Gigante, que responden a las necesidades habitacionales de diferentes perfiles familiares, con soluciones VIS y VIP que cuentan con el respaldo técnico, social y financiero de la Caja de Compensación del Huila.

Con esta iniciativa, Comfamiliar Huila reafirma su compromiso con el bienestar de sus afiliados, al facilitar el acceso a vivienda digna y promover decisiones que fortalecen la economía familiar y el desarrollo regional. El bono navideño estará disponible hasta el 30 de diciembre de 2025.

Los interesados pueden obtener mayor información en las agencias de atención de Comfamiliar Huila, en la sala de ventas en Neiva ubicada en el primer piso de la Cámara de Comercio de la carrera 5 #10-38 y/o a través de sus canales oficiales de comunicación.