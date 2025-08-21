Colombia se posiciona como el cuarto país en América Latina con más Centros de Servicios Compartidos

Bogotá lidera la expansión de esta industria a nivel nacional al registrar un crecimiento de entre el 55 % y el 60 % en este tipo de operaciones en 2024.

El Centro de Servicios Compartidos de Compensar incrementó su productividad interna del 98 % al 110 % en el último año.

En un contexto global desafiante, caracterizado por la disrupción tecnológica, la incertidumbre económica y el cambio constante en los hábitos de los consumidores, las organizaciones están redefiniendo sus modelos de gestión para generar valor sostenible.

En esta evolución, los Centros de Servicios Compartidos (CSC) se han posicionado como un pilar estratégico que permite a las empresas no solo optimizar costos y procesos, sino también fortalecer su capacidad de adaptación, innovación y competitividad.

“En un contexto donde la innovación, la flexibilidad y el rendimiento marcan la diferencia, los CSC se consolidan como estructuras claves para integrar capacidades que consolidan una apuesta estratégica para las empresas, puesto que, generan valor, actúan como aliados estratégicos en la optimización de costos y contribuyen al aumento de la eficiencia y la productividad, fortaleciendo así la competitividad en un mercado cada vez más exigente”, indicó Viviana Andrea Prieto, gerente Estrategia y Productividad del Centro de servicios compartidos de Compensar.

Centros de Servicios Compartidos: Un modelo de crecimiento digital competitivo

Frente a este panorama, en América Latina el modelo de CSC ha ganado terreno en la región, de hecho, según Viviana Prieto, actualmente, operan entre 700 y 750 centros en el territorio, con Brasil, México y Costa Rica a la cabeza, seguidos por Colombia, que ocupa el cuarto lugar gracias a su alto potencial de desarrollo.

Este posicionamiento se debe, en gran parte, al papel de Bogotá como hub principal, al concentrar más de 80 de estas unidades y registrar, solo en el último año, un aumento sostenido de entre el 55 % y el 60 % en este tipo de operaciones.

Adicionalmente, este crecimiento se debe, en gran medida, a la ubicación geográfica estratégica del país, que le otorga un amplio alcance regional y global, permitiendo ofrecer servicios a múltiples mercados en América y Europa; a la disponibilidad de talento bilingüe; a la alta calidad de su talento humano; y a sus costos laborales competitivos, que representan una ventaja económica para las empresas.

Además, el país ofrece la posibilidad de escalar operaciones en seis áreas metropolitanas con más de un millón de habitantes, como Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Bogotá, en donde el 86 % de los Centros tienen más de 100 empleados, evidenciando su capacidad para albergar operaciones de gran escala, según cifras de Invest in Bogotá.

A manera de ejemplo, se encuentra el Centro de Servicios Compartidos de Compensar, que desde su amplia capacidad de operación centraliza diversas funciones de la operación de la organización. “Nuestro centro de servicios nos permite operar bajo un enfoque multinegocio, con procesos flexibles que se adaptan a las necesidades específicas de cada unidad de servicio de Compensar. Por ello, a diferencia de otros modelos más especializados en un solo sector, este facilita una operación transversal e innovadora que agrega valor en toda la cadena de servicio”, agregó Viviana Prieto.

Actualmente, el CSC de Compensar cuenta con más de 700 trabajadores y ofrece al año apoyo en acciones de soporte estratégico para la operación que incluye cotizaciones, negociaciones de compras, contratos, asesorías jurídicas, análisis contables y tributarios, y transformación de proyectos, entre otros.

Incluso, solo en el último año, logro aumentó la productividad a un 110 %. Además, mediante la implementación del modelo de Automatización Robótica de Procesos (RPA), ha optimizado más de 74.000 horas de operación en los últimos tres años, apostándole a la cultura de la innovación, la flexibilidad y la reducción de costos.

Con una trayectoria sólida, los CSC en Colombia han evolucionado desde un enfoque inicial centrado en funciones de back office, enfocadas en procesos internos, y han ido avanzando hacia tareas de front office, que implican interacción directa con los clientes, incluyendo ventas y mercadeo. De esa forma, esta transformación ha fortalecido su rol como aliados estratégicos del negocio y sus usuarios.

De igual manera, como parte del compromiso de Compensar con la mejora continua y el rediseño orientado a la eficiencia sostenible, se avanza en la implementación de modelos de estructuras líquidas, los cuales impulsan equipos de trabajo más flexibles y capaces a adaptarse a entornos cambiantes. Para ello, se apoyan en tecnologías como la inteligencia artificial generativa, la analítica avanzada y la RPA.

En esa misma línea, la entidad ha promovido la transferencia de conocimiento sobre esta industria a través de su programa “Conversatorios Colabora”, en la que busca realizar transferencia de conocimiento a sus empresas afiliadas y público empresarial, promoviendo buenas prácticas referentes a mejoras en la eficiencia operativa, generar valor y fortalecer la capacidad del sector para enfrentar los desafíos del entorno actual.