Colombia pierde talento femenino en ciencia: solo el 37,9 % de graduados en STEM son mujeres

En Colombia, las mujeres representan el 37,9% de los graduados en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), según el Laboratorio de Economía de la Educación.[1]

En Tuluá, dos estudiantes del Colegio Guillermo Ponce de León fueron ganadoras en la categoría de Ciencias Sociales y Construcción de Paz con uso de tecnología en el concurso “La Niña y la Mujer transformando la región desde la Ciencia”, realizado en la Universidad Santiago de Cali.

En Colombia, la participación de mujeres en ciencia y tecnología sigue siendo limitada y muestra señales de estancamiento. Según los datos más recientes del Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), en 2024 solo el 32,3% de los matriculados en carreras STEM del país son mujeres[2], una cifra que cayó frente al año anterior pese al aumento en el número total de estudiantes. En el mercado laboral, la brecha se amplía: las mujeres representan apenas el 25,4 % [3] de los profesionales en Ingeniería y Tecnología, y ocupan entre el 17% y 18% de los cargos técnicos en la industria TIC. [4]

En el marco del Día de las Niñas en las TIC, que se conmemora cada año en abril, la Fundación Levapan advierte que esta brecha no comienza en la educación superior, sino que se construye desde la infancia, a partir de barreras culturales y limitaciones en el acceso a experiencias tempranas en ciencia y tecnología. Las áreas STEM son fundamentales para la innovación, la productividad y la competitividad del país. Sin embargo, la baja participación femenina en estos campos no solo profundiza desigualdades, sino que también limita la capacidad de Colombia para responder a los retos sociales y tecnológicos del futuro.

“Cerrar la brecha de género en ciencia no empieza en la universidad, sino en el colegio. En la Fundación Levapan trabajamos para fortalecer la confianza y la capacidad de toma de decisiones. Por eso, desde el Colegio Guillermo Ponce de León promovemos espacios donde las estudiantes no solo aprenden ciencia y tecnología, sino que desarrollan habilidades socioemocionales que les permiten reconocerse como protagonistas en estos campos y construir proyectos de vida más amplios.” afirmó Nanook Smildieger, Directora de la Fundación Levapan.

Estudiantes de Tuluá aplican la ciencia para resolver problemáticas reales

En este contexto, cuatro estudiantes del Colegio Guillermo Ponce de León, en Tuluá, representaron a la institución en el concurso ‘La Niña y la Mujer transformando la región desde la Ciencia’, organizado por la Gobernación del Valle del Cauca y realizado en la Universidad Santiago de Cali, donde desarrollaron iniciativas que evidencian cómo el talento femenino puede incidir en problemáticas reales desde etapas tempranas.

Sofía González y María Paula Arrieta (grado 10°) presentaron Emotional Tennis, una herramienta desarrollada en Scratch que utiliza el deporte como mecanismo para la regulación emocional colectiva. Por su parte, Sheyla Allman y Salomé Romero (grado 11°) crearon SentiMente, una aplicación simulada que funciona como regulador emocional y bitácora personal para la identificación de sentimientos. Este proyecto fue reconocido como ganador en la categoría de Ciencias Sociales y Construcción de Paz con uso de tecnología.

El enfoque de estos proyectos en el bienestar emocional no es casual. Responde a la implementación del modelo SEE Learning en el Colegio Guillermo Ponce de León, impulsado por la Fundación Levapan. Este programa, desarrollado por la Universidad de Emory, promueve el aprendizaje social, emocional y ético desde los primeros años escolares, fortaleciendo habilidades como la autorregulación, la empatía y la toma de decisiones, fundamentales para el aprendizaje, la convivencia y la innovación.

“En muchos espacios todavía se duda de lo que las mujeres podemos hacer en tecnología, y eso hace que muchas niñas no se atrevan. Pero cuando tienes la oportunidad de aprender y crear, te das cuenta de que sí eres capaz. A las niñas les diría que no se limiten, que confíen en sus ideas y que se animen a intentarlo, porque hay lugares donde valoran nuestro talento y donde podemos demostrar todo lo que somos capaces de lograr.” afirmó Sheyla Allman, estudiante de grado 11.

El logro cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que Tuluá contó con solo dos instituciones educativas participantes en el certamen, lo que posiciona a estas estudiantes como referentes locales en innovación escolar con impacto social. Sus iniciativas, además, se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (como educación de calidad y paz, justicia e instituciones sólidas). En esta línea, el Colegio Guillermo Ponce de León continúa apostándole a cerrar la brecha de género en STEM desde la niñez, mediante el fortalecimiento de habilidades socioemocionales y el desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto real en su entorno.

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[1] Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, recuperado de: https://www.javeriana.edu.co/recursosdb/5581483/8102914/Informe-67-Mujeres-en-STEM-9feb2023-LEE.pdf

[2] Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), recuperado de: https://www.eltiempo.com/vida/educacion/participacion-de-mujeres-en-carreras-stem-esta-cayendo-en-lugar-de-crecer-brecha-de-genero-en-ciencia-y-tecnologia-se-hace-mas-grande-3537340?utm_source=chatgpt.com

[3] Cenisoft, Estudio de Empleabilidad y Talento Digital, recuperado de: https://www.larepublica.co/internet-economy/del-talento-vinculado-al-sector-ti-solo-25-4-son-mujeres-segun-estudio-de-cenisoft-4354892?utm_source=chatgpt.com

[4] Impacto TIC, recuperado de: https://impactotic.co/tecnologia/mujeres-en-tecnologia-en-colombia-la-brecha-stem-no-retrocede/?utm_source=chatgpt.com